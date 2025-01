Fraturas do meio do antebraço

Fraturas do antebraço envolvem o meio de um ou ambos os ossos do antebraço (rádio e ulna).

As fraturas da parte média do antebraço, em geral, resultam de um impacto direto durante esportes de contato, quedas ou ações defensivas durante uma agressão.

O antebraço fraturado fica dolorido, inchado, sensível e, às vezes, deformado.

Os médicos conseguem identificar essas fraturas nas radiografias.

Com frequência, os fragmentos ósseos podem ser recolocados no lugar (redução) com manipulação e, depois, mantidos no lugar com uma tala ou gesso, mas há vezes em que uma cirurgia se faz necessária.

Geralmente, um dos ossos (rádio ou ulna) no antebraço é fraturado por um golpe direto. Os médicos geralmente podem colocar os fragmentos no lugar e manter os ossos no lugar com uma tala ou gesso para sarar. Raramente, um osso é fraturado e o outro osso também é luxado no cotovelo ou pulso. A combinação de uma fratura e luxação, em geral, requer cirurgia.

As fraturas na extremidade inferior dos ossos do antebraço são consideradas fraturas do pulso, e fraturas no topo dos maiores ossos do antebraço, que são parte da articulação do cotovelo, são consideradas fraturas da parte superior do antebraço.

Sintomas O antebraço fraturado fica dolorido e inchado. Também pode ocorrer formação de hematomas. Mover o antebraço geralmente é doloroso, incluindo o movimento de estender o pulso ou cotovelo.

Diagnóstico Radiografias (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Se as pessoas acharem que podem ter fraturado o antebraço, elas devem consultar um médico o quanto antes. Mesmo que os médicos geralmente possam identificar as fraturas do antebraço com base no exame físico, o diagnóstico inclui tirar radiografias para determinar o local exato da fratura e a extensão da lesão.