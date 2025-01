Fraturas do cotovelo

Colocação de tala

Às vezes, cirurgia

Às vezes, antibióticos (para fraturas expostas)

A maioria das fraturas do olécrano é tratada com uma tala longa posterior do braço. Com frequência, os fragmentos ósseos podem ser recolocados no lugar (redução) por manipulação e, depois, mantidos no lugar com uma tala. No entanto, às vezes, é necessário fazer uma cirurgia.

As fraturas gravemente deslocadas (aquelas com uma grande lacuna entre os fragmentos ósseos) e as cominutivas (fraturadas em, pelo menos, dois locais) geralmente requerem cirurgia para o alinhamento dos fragmentos ósseos, o que ajuda a consolidar na posição correta.

Pessoas com fraturas expostas (onde fragmentos ósseos atravessam a pele) recebem antibióticos imediatamente e precisam ser vistas por um ortopedista.