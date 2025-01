Fraturas do braço (fraturas proximais do úmero; fraturas do ombro) Por University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Revisado/Corrigido: dez. 2022 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fatos rápidos

As fraturas do braço ocorrem na extremidade superior do osso do braço (úmero), afetando a articulação do ombro.

As fraturas do braço geralmente resultam de uma queda com o braço estendido.

Geralmente, os pedaços fraturados de osso permanecem no lugar ou unidos e, assim, tendem a consolidar-se por si só.

Essas fraturas causam dor e inchaço no ombro e no braço, além de limitarem os movimentos do braço.

Os médicos diagnosticam fraturas no braço com base nas radiografias e, às vezes, na tomografia computadorizada.

Geralmente, apenas uma tipoia ou, às vezes, uma bandagem, é necessária, mas por vezes é necessário cirurgia para realinhar os ossos partidos ou recolocar a articulação no lugar. (Consulte também Considerações gerais sobre fraturas.) Fratura do braço As fraturas do braço geralmente resultam de uma queda com o braço estendido. Às vezes, elas resultam de um golpe direto. Geralmente, os pedaços fraturados de osso não saem do lugar ou saem apenas um pouco do lugar e, assim, tendem a consolidar-se por si só. As fraturas no braço são comuns entre pessoas idosas. Sintomas de fraturas do braço O ombro e o braço ficam doloridos e inchados. As pessoas não conseguem erguer o braço com facilidade. Ocasionalmente, ocorre uma lesão a um nervo, causando dormência no braço. Diagnóstico de fraturas do braço Radiografias

Algumas vezes, tomografia computadorizada (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Se as pessoas acharem que podem ter fraturado o braço, elas devem consultar um médico o quanto antes. Os médicos pedem à pessoa para descrever o que aconteceu e quais são seus sintomas. Os médicos também examinam o cotovelo e a clavícula. Os médicos tiram radiografias da articulação do ombro de diversos ângulos para determinar se ele está fraturado. Às vezes, se as radiografias não forem conclusivas, faz-se uma tomografia computadorizada (TC). A TC combina radiografia com tecnologia de computador para produzir uma imagem tridimensional mais detalhada da área lesionada. Tratamento de fraturas do braço Geralmente, uma tipoia

Exercícios de amplitude de movimento

Às vezes, cirurgia para realinhar os ossos fraturados ou para substituir a articulação A maioria das fraturas do braço é tratada com uma tipoia, às vezes mantida no lugar por um pedaço de pano ou tira (chamada bandagem – consulte a figura Técnicas comumente usadas para imobilizar uma articulação). Imobilizador de ombro Imagem Assim que possível, são iniciados exercícios para mover a articulação do ombro em sua amplitude de movimento total, como exercícios de Codman, pois esta articulação está propensa a ficar permanentemente rígida, sobretudo em pessoas idosas. Exercícios de Codman Você sabia que... Se o osso for fraturado em vários fragmentos, as pessoas são encaminhadas a um cirurgião ortopedista que alinha os fragmentos fraturados e insere placas metálicas, parafusos e fios para manter os ossos juntos (chamado redução aberta com fixação interna, ou ORIF). Por vezes, é preciso substituir toda a articulação do ombro. Substituição total de ombro (artroplastia) Ocultar detalhes Um procedimento de substituição articular total (artroplastia) é feito para substituir uma articulação danificada.