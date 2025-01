Fraturas de compressão da coluna

Analgésicos

Retomada das atividades normais (principalmente caminhar) o quanto antes

Fisioterapia

Às vezes um procedimento, como vertebroplastia ou cirurgia

O tratamento é voltado para

Alívio da dor

Incentivar as pessoas a começarem a se movimentar assim que possível

Possibilitar que as pessoas funcionem normalmente

Prevenir outras fraturas

A maioria das fraturas de compressão cicatriza por si só, embora lentamente.

Analgésicos, como paracetamol, podem aliviar a dor. Às vezes, quando a dor é intensa, os médicos prescrevem analgésicos opioides.

Se houver fraturas na parte inferior da coluna, às vezes se recomenda o uso de uma cinta para aliviar a dor e tornar a caminhada menos dolorosa. A eficácia da cinta permanece incerta.

Às vezes, é necessário repouso na cama por alguns dias. No entanto, as pessoas são incentivadas a sentar e andar por curtos períodos e a retomar as atividades normais o quanto antes. Proceder dessa forma previne a perda do tônus muscular e a perda adicional da densidade óssea.

Pessoas com osteoporose são tratadas com bifosfonatos e, às vezes, com calcitonina. Ambos os fármacos previnem a quebra dos ossos e aumentam a densidade óssea.

Os fisioterapeutas podem ajudar ensinando às pessoas a forma correta de se levantar e ensinando-as a praticar exercícios para fortalecer os músculos ao redor da coluna, mas a terapia pode ter que ser adiada até que a dor esteja controlada.