Fraturas da perna

Uma tala e tração

Cirurgia para realinhar os ossos fraturados

É aplicada uma tala e, geralmente, tração com uma tala de tração ou um dispositivo de tração especial para imobilizar a perna, geralmente antes que a pessoa seja transportada para o hospital. Depois, o quanto antes, é feita uma cirurgia para alinhar os fragmentos fraturados e mantê-los no lugar com placas ou barras metálicas. Este procedimento é chamado redução aberta com fixação interna (ORIF).

Logo depois da cirurgia, a maioria das pessoas começa a andar com a ajuda de muletas.