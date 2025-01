Fraturas da palma

Para feridas abertas, especialmente “mordidas de luta”, antibióticos para prevenir infecções

Às vezes, realinhamento dos ossos fraturados

Uma tala

Se as pessoas tiverem feridas próximas à articulação lesionada, elas podem ter golpeado alguém na boca. Se elas golpearem alguém na boca, os médicos podem limpar a ferida e administrar-lhes antibióticos para prevenir infecção.

As fraturas do metacarpo são tratadas com uma tala (por exemplo, uma tala para nervo ulnar) por várias semanas. Se os fragmentos precisam ser recolocados no lugar (reduzidos) antes da aplicação da tala, vai depender do tipo de fratura.

Tala (splint) para nervo ulnar

Se os fragmentos fraturados estiverem muito mal alinhados ou virados, os médicos geralmente podem recolocá-los no lugar sem cirurgia, em um procedimento chamado redução fechada.

Antes de mover os ossos de volta para o lugar, os médicos podem realizar um dos seguintes procedimentos para evitar que as pessoas sintam dor:

Bloqueio de hematoma

Bloqueio do nervo ulnar

Para um bloqueio de hematoma, uma agulha é inserida através da pele na fratura onde o sangue se acumulou (um hematoma é um acúmulo de sangue). Depois, injeta-se lidocaína (um anestésico), insensibilizando a área ao redor dos ossos fraturados.

Para um bloqueio do nervo ulnar, os médicos injetam um anestésico nos nervos na região. Este procedimento impede que o nervo envie sinais de dor ao cérebro. O nervo ulnar corre do cotovelo até os dedos anular e mínimo.

Depois que a tala é removida, exercícios para mover a mão e os dedos em toda a sua amplitude de movimento são iniciados aos poucos. Normalmente, as pessoas retomam o uso completo da mão.