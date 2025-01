Qualquer osso da mão pode ser fraturado. As fraturas da mão incluem

(Consulte também Considerações gerais sobre fraturas.)

As fraturas comuns dos ossos do carpo incluem as fraturas do escafoide e as fraturas do hâmulo do hamato (consulte Lesões comuns nas mãos), que geralmente são consideradas fraturas do pulso.

Para as mãos funcionarem normalmente, muitos músculos, tendões, ligamentos e ossos precisam trabalhar em conjunto. Fraturas que parecem de menor gravidade podem lesionar seriamente os tecidos moles. Se essas lesões não forem adequadamente tratadas, as articulações podem ficar rígidas, fracas ou permanentemente disformes, incapacitando consideravelmente as pessoas.

Ossos da mão MODELO 3D

Diagnóstico de fraturas da mão Avaliação médica

Radiografias

Ocasionalmente, tomografia computadorizada ou imagem por ressonância magnética (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Se as pessoas acharem que podem ter fraturado a mão, elas devem consultar um médico. Às vezes, os médicos conseguem diagnosticar uma fratura da mão ao examiná-la. Antes do exame, pode-se injetar um anestésico local na área. Do contrário, o exame pode ser doloroso demais. Geralmente são necessárias radiografias. Às vezes, é necessário tomografia computadorizada (TC) ou imagem por ressonância magnética (RM) para identificar uma fratura.