Lacerações do tendão do bíceps

Rupturas podem ocorrer nos tendões que fixam o músculo bíceps aos ossos do ombro ou no tendão que prende o músculo bíceps a um dos ossos do antebraço (no cotovelo).

(Consulte também Considerações gerais sobre entorses e outras lesões dos tecidos moles.)

O músculo bíceps tem dois tendões que fixam a escápula na articulação do ombro e um tendão que se prende a um dos ossos do braço (rádio) no cotovelo. Os tendões do bíceps no ombro são mais propensos a sofrer laceração do que o do cotovelo.

As lacerações do tendão do bíceps são causadas por um evento de força súbita (como levantar um objeto pesado) ou esticar ou torcer o cotovelo com força. Essas rupturas normalmente ocorrem quando o tendão já está debilitado por uso excessivo (como ocorre durante o levantamento de peso). O uso excessivo pode fazer o tendão ficar inflamado (chamado tendinite) e, às vezes, desgastado. Em pessoas idosas, o tendão pode se degenerar, aumentando o risco de uma ruptura. Outros fatores que podem enfraquecer o tendão também podem aumentar o risco.

Músculo bíceps MODELO 3D

A lesão que rompe os tendões do bíceps também pode lesionar outras estruturas do ombro, como a coifa dos rotadores.

O tendão do bíceps pode sofrer uma laceração parcial ou total. Se um tendão do bíceps sofrer ruptura completa, o tendão se separa completamente do osso. Como resultado, as pessoas geralmente não conseguem mover o braço em certas direções. Se a ruptura do tendão for apenas parcial, o movimento não é afetado, mas o tendão pode continuar a romper‑se e, mais tarde, pode romper‑se totalmente, principalmente se as pessoas exercerem pressão substancial no braço.

Sintomas de lacerações do tendão do bíceps As lacerações do tendão do bíceps causam dor intensa e súbita no ombro ou próximo ao cotovelo, dependendo da localização da laceração. A dor é agravada ao se levantar ou puxar peso. Outros sintomas incluem hematomas, inchaço e fraqueza. O músculo descolado pode formar uma protuberância no braço (chamado deformidade de Popeye).

Diagnóstico de lacerações do tendão do bíceps Avaliação médica

Ultrassonografia

Ressonância magnética (RM) Para diagnosticar lacerações do tendão do bíceps, os médicos fazem perguntas detalhadas sobre a lesão e um exame físico minucioso. As pessoas devem chamar ou consultar um médico se tiverem dor intensa, amplitude de movimento no ombro ou cotovelo limitada ou uma protuberância na parte superior do braço. A ultrassonografia do ombro é, muitas vezes, também realizada. Ela pode detectar uma ruptura total dos tendões no ombro. A ultrassonografia é menos útil para rupturas parciais e uma ruptura do tendão no cotovelo. Pode ser feita uma RM para confirmar o diagnóstico, mas em geral não é necessário.