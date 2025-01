Entorses do ombro (separação do ombro; separação acromioclavicular [AC]) Por University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Revisado/Corrigido: jul. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fatos rápidos

As entorses do ombro são rupturas dos ligamentos que mantêm a articulação do ombro no lugar.

Os ligamentos podem sofrer uma ruptura parcial ou total.

As entorses dos ombros são comuns, sobretudo entre atletas, como jogadores de futebol e rúgbi e lutadores.

A articulação fica dolorida e sensível.

Os médicos tiram radiografias para determinar a gravidade da entorse.

Geralmente, as articulações são imobilizadas com uma tipoia se a entorse não for grave, mas entorses graves podem exigir cirurgia. (Consulte também Considerações gerais sobre entorses e outras lesões dos tecidos moles.) A articulação do ombro é mantida unida por ligamentos que conectam a clavícula a duas protuberâncias ósseas na escápula, uma na frente (chamada acrômio) e uma nas costas (chamada processo coracoide). As entorses afetam mais comumente o ligamento da frente (chamado entorses acromioclaviculares). Porém, mais de um ligamento pode ser rompido. Articulação do ombro Os ligamentos podem sofrer uma ruptura parcial ou total. Se os ligamentos que conectam a clavícula ao processo coracoide sofrerem ruptura completa ou quase completa, a clavícula se separa da escápula, chamado separação do ombro. As entorses do ombro são comuns, sobretudo entre atletas que participam de esportes de contato ou de alta velocidade como esqui alpino, jet-ski, futebol, rúgbi e luta. Essas entorses resultam de uma queda, geralmente sobre um ombro ou, menos comumente, sobre um braço estendido. A coifa dos rotadores consiste nos músculos que ajudam a prender a parte superior do braço na articulação do ombro. Esses músculos podem ficar comprimidos, inflamados (tendinite) e/ou parcial ou totalmente rompidos. Lesão da coifa dos rotadores não é especificamente considerado uma entorse do ombro. Sintomas de entorses do ombro A articulação do ombro fica dolorida e sensível. Diagnóstico de entorses do ombro Radiografias São tiradas radiografias da clavícula em ambos os lados do corpo. As radiografias ajudam os médicos a determinar a gravidade da entorse mostrando a extensão da separação entre os ossos e a articulação. Com base nesses achados, os médicos classificam as articulações em tipos: Tipo I: a entorse é menos grave e os ossos da articulação (clavícula e escápula) permanecem no lugar. Este tipo é o menos grave.

Tipo II: os ossos na articulação ficam parcialmente fora de posição (chamado subluxação).

Tipos III a VI: os ossos da articulação ficam totalmente separados. Esses tipos são separações do ombro. Tratamento de entorses do ombro Para entorses menos graves, uma tipoia e exercícios de amplitude de movimento logo no início

Para entorses graves, cirurgia O tratamento da entorse do ombro depende da gravidade e do tipo de entorse. Para entorses menos graves, como os tipos I e II, costuma-se imobilizar a articulação, geralmente com uma tipoia, e iniciar cedo exercícios para manter diversos movimentos articulares. Para algumas entorses graves, como separações de ombro, é necessário cirurgia.