Entorses do dedo polegar

Geralmente uma tala em espiga para o polegar

Exercícios de fortalecimento

Às vezes, cirurgia

Para a maioria das entorses, o polegar é imobilizado com uma tala em espiga para o polegar. A tala é usada por várias semanas até a cicatrização do ligamento. Depois de algumas semanas, as pessoas podem tirar a tala para fazer exercícios de fortalecimento, depois colocar a tala de volta. As pessoas devem continuar esse regime por duas a três semanas.

Tala em espiga para o polegar

Se houver ruptura grave do ligamento ou se um fragmento de osso fraturado tiver que ser recolocado no lugar, é necessário cirurgia. A cirurgia também é necessária se o ligamento não cicatrizar depois de permanecer em uma tala por várias semanas. Após a cirurgia, as pessoas precisam usar gesso de imobilização do polegar por seis a oito semanas. O gesso de imobilização do polegar é rígido. Tal como a tala em espiga para o polegar, o gesso impede que o polegar se mova. Cobre o pulso e o antebraço e mantém o polegar em uma posição neutra (como mostrado na tala em espiga para o polegar, acima).