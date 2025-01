No dedo em martelo, a ponta do dedo se dobra e não consegue endireitar-se. Isso é geralmente provocado por uma lesão de tendão.

(Consulte também Considerações gerais sobre entorses e outras lesões dos tecidos moles e Fraturas de dedos.)

O dedo em martelo ocorre geralmente quando há ruptura do tendão que prende o osso ao músculo da ponta do dedo. Este tendão (chamado o tendão extensor) é usado para endireitar a ponta do dedo. Geralmente, o tendão é rompido quando uma força faz com que a ponta do dedo se dobre para trás mais do que o normal. Uma causa comum é o impacto de uma bola de beisebol na ponta do dedo. Assim, o dedo em martelo às vezes é chamado de dedo de beisebol.

Um ou mais dedos podem ser afetados. Às vezes, também há luxação da articulação.

Quando o tendão se rompe, ele pode puxar um fragmento de osso do dedo (chamado uma fratura por arrancamento). Quando ocorre uma fratura por arrancamento, a cartilagem na extremidade do osso afetado (a superfície da articulação) também é fraturada.

Dedo em martelo

Sintomas de dedo em martelo O dedo geralmente fica dolorido, inchado e com hematomas imediatamente depois da lesão. A articulação permanece flexionada. A pessoa não consegue endireitá-la. Ocasionalmente, há acúmulo de sangue sob a unha (chamado um hematoma subungueal).

Diagnóstico de dedo em martelo Exame físico

Radiografias para verificar se há fraturas Em geral, os médicos conseguem diagnosticar o dedo em martelo ao examinar o dedo. Normalmente são tiradas radiografias em vários ângulos diferentes para verificar se há fratura.