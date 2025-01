Algumas pessoas são mais suscetíveis ao enjoo do movimento do que outras. O enjoo do movimento é mais comum entre mulheres e crianças com idades entre os 2 e os 12 anos, bem como em pessoas que são suscetíveis à enxaqueca, pessoas com labirintite (um distúrbio que afeta o ouvido interno) ou que estão grávidas ou usam contraceptivos hormonais. O medo, a ansiedade e uma má ventilação aumentam as probabilidades de ocorrer enjoo do movimento. Fatores genéticos também podem aumentar a suscetibilidade ao enjoo do movimento.

Os sintomas do enjoo do movimento às vezes diminuem com a idade, e o enjoo do movimento de início recente é incomum após os 50 anos de idade. O enjoo do movimento também é raro em crianças com menos de 2 anos de idade.