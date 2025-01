A doença da altitude ocorre devido à falta de oxigênio em altitudes elevadas e afeta alpinistas, pessoas que fazem trilha por lazer, esquiadores e outros que viajam para altitudes elevadas.

Os sintomas incluem dor de cabeça, cansaço, náusea ou perda de apetite, irritabilidade e, em casos mais sérios, falta de ar, confusão e até mesmo coma.

Os médicos diagnosticam a doença da altitude a partir de determinados sintomas.

O tratamento pode incluir repouso, descer para uma menor altitude e, por vezes, administração de medicamentos, oxigênio adicional ou ambos.

As pessoas podem prevenir esses distúrbios subindo lentamente e, por vezes, tomando medicamentos.

À medida que aumenta a altitude, a porcentagem de oxigênio no ar permanece constante, mas a pressão atmosférica diminui, de modo que o ar fica menos denso e, por isso, a quantidade de oxigênio disponível é menor. Por exemplo, em comparação com o ar ao nível do mar, o ar a 5.800 metros contém apenas metade da quantidade de oxigênio. Em Denver, que se situa a cerca de 1.615 metros acima do nível do mar, o ar contém 20% menos de oxigênio.

A maioria das pessoas pode ascender de 1.500 a 2.000 metros em 1 dia sem problemas, mas cerca de 25% das pessoas que ascendem a 2.500 metros e 40% das pessoas que ascendem a 4.340 metros sofrem de alguma forma de doença da altitude. As taxas extremamente elevadas dessas doenças ocorrem em peregrinos religiosos nas montanhas do Himalaia no Nepal e em alpinistas subindo o Monte Kilimanjaro no Quênia e na Tanzânia. Ambos os cenários são conhecidos por atrair alpinistas que sobem muito rápido, um fator de risco primário para o desenvolvimento da doença da altitude. Outros fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença da altitude são a altitude máxima alcançada e a altitude em que se dorme.

Os órgãos mais frequentemente afetados pela doença da altitude são

Fatores de risco O risco de desenvolver doença da altitude varia enormemente entre os indivíduos. Mas, em geral, o risco é maior em pessoas que sobem acima de 2.000 metros e atendem a pelo menos uma das seguintes condições: Tiveram doença da altitude anteriormente

Vivem ao nível do mar ou em altitude muito baixa

Sobem muito alto, muito depressa

Exercitam-se excessivamente

Dormem em altitude excessivamente alta Pessoas com distúrbios como asma, diabetes, doença arterial coronariana e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) leve não têm maior risco de sofrer da doença da altitude. Contudo, em altitudes elevadas, essas pessoas podem ter dificuldades com problemas clínicos crônicos devido aos baixos níveis de oxigênio (hipoxemia). Crê-se que a asma não se agrava nessas circunstâncias. Passar menos de algumas semanas em altitudes mais elevadas (mas abaixo de 3.000 metros) não parece ser perigoso para uma mulher grávida ou para o feto. O condicionamento físico não protege contra a doença da altitude.

Aclimatação Com o tempo, o organismo se ajusta (se aclimata) a altitudes mais elevadas aumentando a respiração, produzindo mais eritrócitos para transportar oxigênio aos tecidos e fazendo outros ajustes. A maioria das pessoas pode se adaptar a altitudes de até 3.000 m em poucos dias. Ajustar-se a altitudes muito mais elevadas demora muitos dias ou mesmo semanas, mas algumas pessoas acabam conseguindo realizar atividades quase normais em altitudes acima de cerca de 5.300 m. Contudo, ninguém se consegue aclimatar a uma residência a longo prazo acima dessa altitude. Você sabia que...

Sintomas de doença da altitude Doença aguda das montanhas (Acute mountain sickness, AMS) A AMS é uma forma leve da doença da altitude e é sua forma mais comum. Ela geralmente não surge a menos que a altitude seja de, pelo menos, 2.400 metros, mas pode ocorrer em altitudes menores nas pessoas altamente suscetíveis. Os sintomas geralmente surgem no prazo de 6 a 10 horas após a subida (aumento na altitude) e incluem frequentemente dor de cabeça e 1 ou mais sintomas diferentes, tais como sensação de desmaio iminente, perda de apetite, náusea, vômitos, fadiga, fraqueza ou irritabilidade. Algumas pessoas descrevem os sintomas como uma ressaca. Geralmente, os sintomas duram 24 a 48 horas. Em casos raros, a AMS evolui para uma forma mais grave da doença da altitude, conhecida como edema cerebral de grande altitude. Edema cerebral de grande altitude (ECGA) O ECGA é um quadro clínico raro, mas potencialmente fatal, no qual o cérebro é inchado por líquidos. As pessoas com ECGA apresentam dor de cabeça, confusão e marcha instável e sem coordenação (ataxia). Se o distúrbio não for reconhecido e tratado em estágio inicial, as pessoas afetadas podem entrar em coma. Esses sintomas podem evoluir rapidamente, de leves a possivelmente mortais, em algumas horas. Edema pulmonar de grande altitude (EPGA) O EPGA é um acúmulo de líquidos nos pulmões, que geralmente surge 24 a 96 horas após uma subida rápida até mais de 2.400 metros. Pode ocorrer mesmo que as pessoas não tenham sintomas de AMS. O EPGA é responsável pela maioria das mortes devido a doença da altitude. As pessoas que vivem em grandes altitudes podem desenvolver uma forma de EPGA conhecida como EPGA do residente em grande altitude, mesmo que elas não desçam e retornem de uma altitude inferior. As pessoas que vivem em grandes altitudes e descem para uma altitude menor, por exemplo, para férias, podem desenvolver edema pulmonar ao retornarem à sua residência, um fenômeno conhecido como EPGA de reentrada. Infecções respiratórias, mesmo as pouco graves, podem aumentar o risco de EPGA. Os sintomas são piores à noite, quando as pessoas se deitam, e podem se tornar rapidamente graves se o EPGA não for reconhecido e tratado imediatamente. Os sintomas leves incluem, normalmente, tosse seca e dispneia, que aparecem ao se fazer apenas um ligeiro esforço. Os sintomas moderados incluem falta de ar em repouso e azulamento da pele, lábios e unhas (cianose). Os sintomas graves incluem dificuldade respiratória, expectoração rosa ou sanguinolenta, cianose grave e sons crepitantes durante a respiração. O EPGA pode piorar rapidamente e resultar em insuficiência respiratória, coma e morte dentro de poucas horas. Outros sintomas É comum surgir inchaço das mãos, dos pés e, ao acordar, da face. O inchaço causa pouco incômodo e, normalmente, desaparece em poucos dias ou na descida. Dor de cabeça, sem nenhum outro sintoma de doença aguda das montanhas, também é comum. As hemorragias retinianas (pequenas zonas de hemorragia na retina, na parte posterior do olho) podem aparecer depois da subida a altitudes acima de 2.700 m. Essas hemorragias são frequentes acima dos 4.800 metros. A pessoa geralmente não apresenta sintomas a menos que a hemorragia ocorra na parte do olho responsável pela visão central (a mácula). Nesses casos, a pessoa pode notar um pequeno ponto cego, sem dor ocular. As hemorragias retinianas desaparecem no decorrer de algumas semanas sem causar problemas de longo prazo. Pessoas que desenvolvem pontos cegos na visão durante a escalada ou trilha em grande altitude devem descer para uma elevação menor e buscar uma avaliação adicional. Pode-se subir novamente para uma altitude elevada depois que a hemorragia tiver sido resolvida.

Diagnóstico de doença da altitude Avaliação médica

Para o edema pulmonar de grande altitude (EPGA), uma radiografia do tórax e aferição dos níveis de oxigênio, se houver disponibilidade Os médicos diagnosticam a doença da altitude principalmente a partir dos sintomas. Quando se trata de uma pessoa com EPGA, os médicos podem geralmente ouvir o líquido nos pulmões através de um estetoscópio. Uma radiografia do tórax e uma medição da quantidade de oxigênio no sangue podem ajudar a confirmar o diagnóstico. Uma TC da cabeça ou RM do cérebro pode ser usada para ajudar a confirmar o diagnóstico de ECGA, mas geralmente isso não é necessário. O que é a doença crônica das montanhas?

Tratamento de doença da altitude Descer para uma elevação menor é o melhor tratamento para todas as formas de doença aguda da altitude. Para sintomas leves de mal agudo da montanha (AMS), interromper a subida (por exemplo, interromper a subida para uma altitude mais elevada) e tratar os sintomas com medicamentos

No caso da AMS grave ou de resolução lenta, é indicado descer para altitudes menos elevadas e tratar com medicamentos

No caso de edema cerebral de grande altitude (ECGA) e edema pulmonar de grande altitude (EPGA), descer imediatamente para altitudes menos elevadas e tratar com medicamentos (se não for viável descer, usar medicamentos e oxigênio suplementar ou uma câmara hiperbárica portátil) Pessoas com inchaço nas mãos, pés e rosto, mas sem outros sintomas da doença da altitude, não precisam de tratamento. O edema desaparece por si só depois de alguns dias ou após a descida. Dormir mal é um problema comum em altitude elevada, mesmo entre pessoas saudáveis, e, por si só, não é um motivo para descer para uma elevação menor. Pessoas com a forma leve da AMS devem interromper a subida e descansar. Não devem continuar a subir para grandes altitudes até que desapareçam os sintomas. Outros tratamentos incluem administração de fluidos e paracetamol ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno, para ajudar a aliviar a dor de cabeça. Os fluidos não tratam a AMS, mas eliminam a desidratação, cujos sintomas podem imitar os sintomas da AMS. A maioria das pessoas com AMS melhora dentro de 1 ou 2 dias. Às vezes, acetazolamida ou dexametasona são dadas para ajudar a aliviar os sintomas. Se os sintomas da AMS forem mais graves ou se persistirem ou se agravarem apesar do tratamento, a pessoa deve descer até uma altitude inferior, de preferência 500 a 1.000 metros (1.650 a 3.200 pés) mais baixa. A descida frequentemente oferece alívio rápido. A pessoa também recebe fluidos, paracetamol ou AINEs, e acetazolamida ou dexametasona. Se a pessoa sofrer um ECGA, ela deve descer o máximo possível, imediatamente. Deve ser administrado oxigênio e dexametasona. Pode ser acrescentada acetazolamida. Uma pessoa com EPGA deve descer imediatamente até uma altitude mais baixa. Deve ser fornecido oxigênio caso esteja disponível. O nifedipino pode ajudar temporariamente, visto que diminui a pressão das artérias que irrigam os pulmões. Deve-se evitar o esforço intenso durante a descida, pois pode piorar o edema pulmonar. As pessoas que imediatamente começam a descer geralmente se recuperam do EPGA em 24 a 48 horas. A maioria das pessoas que desenvolvem EPGA são admitidas em um hospital, mas algumas (por exemplo, aquelas em áreas com recursos médicos adequados, como em uma estância de esqui) podem ser liberadas com oxigênio suplementar, se elas tiverem parentes ou amigos que possam monitorá-las. Se não for possível descer imediatamente até uma altitude mais baixa e se a pessoa estiver seriamente doente com AMS grave, ECGA, EPGA, pode-se usar uma câmara hiperbárica para ganhar tempo. O dispositivo consiste em uma câmara de tecido portátil e leve que é suficientemente grande para conter uma pessoa e uma bomba manual. A pessoa é selada firmemente na câmara e a pressão interna da mesma é, então, aumentada usando a bomba. O aumento da pressão do ar simula uma descida de altitude. A pessoa permanece na câmara até os sintomas desaparecerem. A câmara hiperbárica é tão benéfica quanto o oxigênio suplementar, que muitas vezes não está disponível quando se escala uma montanha, mas não é um substituto da descida para uma altitude mais baixa.