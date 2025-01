Toxinas como armas

A enterotoxina estafilocócica B é uma das 7 enterotoxinas (toxinas atuando no intestino) produzidas pela bactéria Staphylococcus aureus. A enterotoxina estafilocócica B é responsável pela intoxicação alimentar estafilocócica quando ingerida. As baixas em massa podem resultar de contaminação deliberada de comida, mas também da inalação de uma forma em aerossol da toxina.

Os sintomas normalmente ocorrem 1 a 12 horas após a ingestão e 2 a 12 horas (com um intervalo de 1,5 a 24 horas) após inalação. Após os sintomas inicias semelhantes aos da gripe, febre, dor de cabeça e dores musculares, os sintomas frequentes dependem da via de exposição. A ingestão causa enjoo, vômito e diarreia por 1 ou 2 dias. A inalação causa tosse, dor no peito e, muitas vezes, irritação nasal e congestão. A inflamação dos olhos (conjuntivite) pode resultar do contato do aerossol com os olhos. A inalação raramente causa morte. Nos sobreviventes, a febre pode persistir até 5 dias e a tosse por 4 semanas.

As análises laboratoriais especiais realizadas ajudam a confirmar o diagnóstico.

Os esforços de tratamento estão direcionados a aliviar os sintomas da pessoa. Não há antídoto ou antitoxina específica disponível.