Ferimentos por explosivos e explosões

As pessoas com lesões por explosão nos pulmões podem sofrer de falta de ar, tosse (incluindo tossir sangue), dor no peito, respiração rápida e respiração sibilante. As pessoas com uma lesão por explosão abdominal podem ter dor abdominal, enjoo, vômito, sangue no vômito, dor retal e dor testicular. Outras lesões por explosão incluem cegueira, surdez, lesão da medula espinhal ou dor ao caminhar. Algumas pessoas podem aparentar ter sofrido um acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco.