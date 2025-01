Considerações gerais sobre incidentes envolvendo armas de aniquilação

As armas de aniquilação são armas que podem produzir um incidente de aniquilação. Os incidentes de aniquilação sobrecarregam os recursos médicos disponíveis, pois envolvem muitas pessoas feridas (vítimas). As armas de aniquilação incluem uma variedade de

As armas de aniquilação são, às vezes, chamadas de armas de destruição em massa (ADM). Contudo, o termo "armas de destruição em massa" é menos preciso, pois implica a destruição física significativa da infraestrutura, o que ocorre predominantemente com explosivos. O termo "arma" implica uso intencional. Contudo, muitas armas de aniquilação incluem substâncias que também podem causar, de forma não intencional, um incidente de aniquilação. Por exemplo, os produtos químicos ou substâncias radioativas podem vazar de uma fábrica ou central de energia ou de um caminhão ou vagão durante o transporte. Os médicos e autoridades públicas usam os mesmos princípios para gerenciar incidentes intencionais e não intencionais.

A exposição de uma comunidade a uma arma de aniquilação pode ser imediatamente perceptível, pois ocorre com uma explosão ou vazamento ou derramamento visível, e pode ser anunciada com antecedência pelo criminoso. Contudo, uma exposição da comunidade a armas radioativas, biológicas ou químicas pode não ser tão evidente. Essas substâncias podem ser disseminadas secretamente pelo que o primeiro sinal é apenas o fato de muitas pessoas ficarem doentes no mesmo local e ao mesmo tempo. Os médicos podem ter dificuldade em identificar ou diferenciar exposição de um surto de doença natural. Por exemplo, vômito e diarreia causados por uma exposição secreta à radiação podem inicialmente ser confundidos com intoxicação alimentar em massa.

Uma vez no ambiente, as armas de aniquilação podem existir como uma combinação de sólido, líquido, gás ou vapor (a forma gasosa de uma substância que está líquida à temperatura ambiente). As finas partículas de poeira ou pequenas gotas de líquido podem ficar suspensas no ar como aerossóis (fumos, neblina, névoas ou gases). Quando há radiação envolvida, as pessoas podem ter contato direto com pós e detritos radioativos ou podem ser expostas a radiação sem contato físico com a fonte de radiação (consulte Lesões provocadas pela radiação).

A forma da arma afeta sua duração no ambiente e as potenciais vias de exposição. Os sólidos e os líquidos de baixa volatilidade tendem a permanecer no ambiente por mais de um dia em condições normais e alguns podem persistir por semanas. Em alguns casos, como com materiais radioativos, o material das armas pode persistir por anos. Os gases e líquidos de alta volatilidade tendem a dispersar em menos de 24 horas.

A via de exposição é um fator importante na forma como as pessoas são afetadas por uma arma de aniquilação. Os gases, vapores e pequenas partículas podem ser inalados. As substâncias inaladas geralmente atuam muito rapidamente. Os sólidos e os líquidos podem contaminar a pele, a partir da qual eles podem ser absorvidos ou transferidos para a boca e ingeridos. A exposição da pele geralmente demora mais tempo a causar sintomas. Os objetos contaminados (por exemplo, detritos de uma explosão) podem penetrar na pele e introduzir a substância diretamente no corpo.

Abordagem inicial a incidentes com armas de aniquilação Os médicos e a equipe de emergência geralmente abordam um incidente envolvendo armas de aniquilação com os passos seguintes: Preparação

Reconhecimento

Avaliação e triagem

Tratamento Muitas vezes estes passos sobrepõem-se. O reconhecimento, a avaliação e o tratamento podem ser feitos em simultâneo quando existem várias baixas.

Preparação Os esforços de preparação são cruciais. Os planos de desastre são necessários em hospitais e na comunidade, juntamente com provisões e equipamentos adequados para responder a um incidente. A preparação para desastres geralmente inclui planos para invocar pessoal adicional e para reatribuir recursos (como camas, salas cirúrgicas e sangue) do cuidado de rotina a vítimas do desastre. As provisões e o equipamento geralmente incluem áreas de descontaminação designadas com drenagem contida, revestimentos de solo e equipamento de proteção para minimizar a disseminação da contaminação e estoque de antídotos ou outros arranjos para os obter de outras fontes. Muitos hospitais normalmente realizam simulações para ajudar o pessoal a familiarizar-se com planos de desastre, incluindo a localização de procedimentos escritos, provisões e equipamento (particularmente aqueles destinados à descontaminação).

Reconhecimento Embora os incidentes envolvendo explosivos, armas de fogo e acidentes de transporte são fáceis de identificar pelos médicos e socorristas; os incidentes com armas químicas ou biológicas são por vezes muito mais difíceis de identificar. O reconhecimento de um incidente pode surgir por informações ou anúncio pelos usuários, pistas ambientais (como animais mortos ou morrendo ou odores incomuns) ou monitores ambientais (produtos químicos, biológicos ou radiação), que podem não estar amplamente disponíveis. Em alguns casos, a única pista para um possível incidente pode ser um grande número de pessoas afetadas por sintomas incomuns ou sintomas semelhantes. À medida que avaliam as baixas, os médicos podem reconhecer sintomas e sinais característicos que são típicos da exposição a certa substância ou organismo infeccioso. Por fim, os médicos podem precisar enviar amostras clínicas ou ambientais para um laboratório. Contudo, o diagnóstico e o tratamento inicial são por vezes urgentes, especialmente em lesões que envolvem certas armas químicas que atuam muito rapidamente.

Avaliação e triagem A triagem é o processo de atribuição do grau de urgência para lesões. Algumas pessoas precisam de tratamento muito rapidamente, enquanto outras podem esperar em segurança por um período de tempo. O grande número de vítimas em um incidente envolvendo armas de aniquilação requer que os médicos e socorristas atendam às pessoas afetadas em um tempo curto, de modo a todos poderem ser avaliados rapidamente. A triagem pode ser particularmente desafiadora, pois as pessoas nos incidentes de aniquilação que não envolvam explosões ou incêndio podem não ter lesões visíveis. Além disso, muitas pessoas em um incidente ou próximas de um que não foram expostas a armas podem ter uma reação de estresse (como hiperventilação, tremores, enjoo e fraqueza). Os médicos podem ter dificuldade em diferenciar reações de estresse de efeitos tóxicos, infecciosos ou radiológicos. A equipe médica treinada em armas de aniquilação sabe como configurar 3 zonas para ajudar a garantir sua própria segurança: uma zona quente, uma zona temperada e uma zona fria. A zona quente é a área imediatamente circundante à liberação de uma arma de aniquilação. O risco para a equipe médica é maior na zona quente e, normalmente, somente socorristas com equipamento de proteção pessoal apropriado é permitido nesta zona. A zona temperada (corredor de descontaminação) limita a zona quente. A descontaminação completa e de corpo inteiro é feita nesta zona. A equipe médica pode precisar usar equipamento de proteção para a avaliação principal, triagem e tratamento inicial de baixas, especialmente pessoas expostas a produtos químicos. A zona fria (zona limpa) inclui os departamentos de emergência do hospital. Como a descontaminação deve ser realizada na zona temperada, a equipe médica na zona fria está normalmente protegida por precauções padrão. Contudo, os hospitais continuam precisando de capacidade de descontaminação, pois algumas pessoas podem deixar a cena por si e chegar ao hospital sem terem sido descontaminadas.