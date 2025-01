Armas radiológicas

Revisado/Corrigido: out. 2024

A exposição à radiação é discutida mais detalhadamente em outra seção. As mortes em massa devido a radiação podem resultar da detonação de um dispositivo nuclear. Uma detonação nuclear não só cria um grande estouro de radiação direta, como também causa diversas lesões por explosão e queimadura e dispersa amplamente material radioativo (denominado de precipitação radioativa). O material radioativo também pode ser dispersado colocando-o em redor de um explosivo convencional que é, então, detonado. Uma bomba destas é geralmente chamada de bomba suja. As pessoas também podem ser expostas a radiação de uma fonte oculta (por exemplo, um recipiente de material radioativo escondido debaixo de um banco de metrô. A exposição (irradiação), contaminação por poeira e detritos radioativos ou ambos é determinada. Se a contaminação tiver ocorrido, as pessoas são submetidas a medidas de descontaminação.

(Consulte também Considerações gerais sobre incidentes envolvendo armas de aniquilação.)