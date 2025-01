Agentes vesicantes em guerra química

Os componentes mostarda causam dor e vermelhidão intensa na pele. Algumas horas após a exposição (por vezes até 36 horas depois), formam-se bolhas. As bolhas causadas por gás mostarda geralmente parecem-se com uma cadeia de pérolas em torno de uma área central que parece não ter sido afetada, mas que na verdade está danificada demais para formar bolhas. As bolhas causadas por mostarda de azoto têm uma menor probabilidade de mostrar este padrão. As bolhas podem ficar grandes e cheias de líquido. Os olhos podem ficar dolorosamente inflamados e as córneas podem ficar turvas. As pessoas tossem, têm rouquidão, respiração sibilante, dificuldade respiratória e espasmos na traqueia. Elas podem sentir pressão no peito e dificuldade respiratória. Pode ocorrer enjoo.

Lewisite causa dor após um minuto da exposição da pele. A vermelhidão na pele é muitas vezes observável após 15 a 30 minutos e as bolhas desenvolvem-se após várias horas. As bolhas geralmente formam-se no centro da área avermelhada e dissemina-se para fora. A dor começa a diminuir após a formação das bolhas. A irritação das vias aéreas ocorre logo após a inalação e causa tosse, espirros, sibilos e falta de ar devido ao vazamento de líquidos dos pequenos vasos sanguíneos dentro dos alvéolos (minúsculos sacos de ar nos pulmões). Após algumas horas, as pessoas podem sentir pressão no peito e dificuldade respiratória.

O contato da pele com fosgênio oxima causa dor intensa e ardor e clareamento em 5 a 20 segundos. A pele afetada fica, então, cinzenta com uma extremidade vermelha. Após 30 minutos de exposição, desenvolvem-se inchaços pálidos e ligeiramente altos chamados pápulas (semelhantes aos da urticária). Durante os próximos 7 dias, a pele fica castanho-escuro e, então, preta à medida que a pele e os tecidos subjacentes morrem. Se não forem cirurgicamente removidas, as pápulas podem persistir por mais de 6 meses.