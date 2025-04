Agentes pulmonares de guerra química

A exposição inicial a agentes de tipo 1 causa espirros, tosse e espasmos da traqueia, que podem obstruir a via respiratória. Também pode ocorrer irritação ocular. As pessoas com espasmos da traqueia ficam roucas, têm respiração sibilante e arfam quando respiram. Este som chama-se estridor. No entanto, com altas doses de agentes de tipo 1, também podem ocorrer aperto no peito de início tardio ou falta de ar (efeitos de tipo 2).

Com agentes de tipo 2, as vítimas geralmente se sentem bem de início, exceto por alguma tosse e irritação iniciais, que depois se resolvem. Contudo, várias horas depois, elas desenvolvem aperto no peito ou falta de ar devido ao acúmulo de líquidos nos pulmões (edema pulmonar). A falta de ar que se desenvolve 4 horas após a exposição é um sinal de que a pessoa pode ter sido exposta a uma dose potencialmente letal.