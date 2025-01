Agentes nervosos de guerra química

A exposição a um gás nervoso causa vários sintomas dependendo do agente, via de exposição e dose.

O vapor atua rapidamente. A exposição ao vapor da face causa pupilas contraídas, corrimento nasal e pressão no peito em segundos. Se o vapor for inalado, a pessoa pode desfalecer em segundos.

Os gases nervosos líquidos atuam mais lentamente. A exposição da pele primeiro causa espasmos e sudorese no local da exposição. Os efeitos em todo o corpo ocorrem após um atraso que pode ser de até 18 horas após a exposição a uma gota muito pequena de um agente nervoso da série G ou V. Normalmente, até mesmo as doses fatais demoram até 20 a 30 minutos para causar sintomas e sinais, o que pode incluir colapso súbito e convulsões sem aviso. A exposição da pele a uma pequena quantidade de líquido de um agente da série A pode demorar 1 ou 2 dias para produzir sintomas.

Os gases nervosos estimulam as células nervosas no cérebro, pelo que as pessoas ficam agitadas e confusas e podem desenvolver convulsões ou perder a consciência. A estimulação das células nervosas fora do cérebro causa enjoo, vômito e lacrimejamento excessivo, secreções nasais, secreções pulmonares, respiração sibilante, secreções digestivas (como diarreia e vômito) e sudorese. A estimulação das células musculares causa cãibras seguido de fraqueza e paralisia. A fraqueza dos músculos respiratórios e a alteração do centro respiratório no cérebro é normalmente a causa de morte.