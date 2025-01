Agentes asfixiantes sistêmicos de guerra química

Inicialmente, o cianeto causa dificuldade respiratória, uma frequência cardíaca rápida e hipertensão arterial. As pessoas podem sofrer convulsões e perder a consciência em menos de 30 segundos. Elas podem exibir sinais semelhantes aos do tétano, incluindo trismo, expressões faciais e arqueamento do pescoço. Sua pele pode parecer enrubescida, mas cerca de metade das pessoas tem um tom azul.

As pessoas expostas a altas doses de sulfeto de hidrogênio podem sofrer convulsões e perda de consciência. Eles podem sofrer danos cardíacos. A exposição continuada a baixas doses de sulfeto de hidrogênio pode irritar os olhos e membranas em torno do nariz e garganta e causa dor de cabeça, fraqueza, descoordenação, enjoo, vômito, pressão no peito e hiperventilação.