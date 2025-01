Agentes anticolinérgicos de guerra química

As pessoas expostas ao BZ apresentam boca e pele secas, pupilas dilatadas (causando visão embaçada) e, geralmente, aumento da frequência cardíaca. Sua temperatura corporal pode ainda ficar perigosamente elevada (hipertermia). Elas podem ficar letárgicas e, então, desenvolvem alucinações nas quais veem ou ouvem coisas. As alucinações são geralmente concretas e fáceis de descrever (por exemplo, vozes de pessoas que conhecem, programas televisivos imaginários, compartilha de cigarros imaginários ou formas estranhas). A fala pode ficar de difícil compressão e as pessoas muitas vezes beliscam sua pele ou roupas. O estupor e o coma podem durar entre horas a dias, mas as pessoas recuperam aos poucos.