A gripe aviária é uma infecção viral por cepas do vírus da gripe que geralmente ocorrem em pássaros selvagens e aves domésticas.

O vírus da gripe aviária, que raramente se dissemina de animais para pessoas (a propagação para as pessoas ocorre se o material genético do vírus sofrer uma mutação).

Quase todas as pessoas que foram infetadas com a gripe aviária tiveram contato estreito com uma ave infectada (ela quase nunca se espalha de uma pessoa para outra).

As pessoas podem ter dificuldade respiratória extrema e sintomas semelhantes aos da gripe.

Para diagnosticar a gripe aviária, os médicos testam uma amostra de secreções do nariz ou da garganta da pessoa.

A gripe aviária é tratada com medicamentos antivirais.

(Consulte também Gripe.)

A gripe aviária é causada por várias cepas de vírus da gripe A, que geralmente infectam aves selvagens. A infecção pode ser transmitida para aves domésticas. Porém, ela raramente é transmitida de animais para pessoas. Ela se propaga das aves para pessoas se o material genético do vírus mudar (sofrer uma mutação), permitindo que o vírus se ligue às células no trato respiratório humano. Quase todas as pessoas que foram infectadas com a gripe aviária tiveram contato estreito com uma ave infectada. A gripe aviária quase nunca se dissemina de pessoa para pessoa.

A infecção humana pela cepa H5N1 da gripe aviária (consulte tipos e cepas da gripe) ocorreu pela primeira vez em Hong Kong em 1997 e depois se espalhou para outras nações. Dois casos de H5N1 foram relatados em humanos nos Estados Unidos. Um caso ocorreu no Colorado em 2022, provavelmente devido ao contato com aves infectadas. O segundo caso ocorreu em um trabalhador de laticínios no Texas em 2024. O H5N1 foi relatado em gado leiteiro em vários estados em 2024. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) continuam a monitorar a situação (consulte CDC: Informações sobre a gripe aviária e H5N1 Gripe aviária: Resumo da situação atual; consulte também USDA: Detecção de gripe aviária altamente patogênica [HPAI] em gado).

Em 2013, um surto da cepa H7N9 da gripe aviária começou no sudeste da China. Outra onda de infecção em humanos na China atingiu o pico em 2016–2017 com quase 800 casos, e apenas casos esporádicos foram relatados desde aquela época. No mundo inteiro, mais de 1.500 casos humanos e, pelo menos, 615 mortes foram relatadas à Organização Mundial de Saúde desde 2013. A infecção ocorreu principalmente em comunidades que consomem aves de mercados de aves vivas.

Outras cepas do vírus da gripe aviária também causaram surtos esporádicos de infecção em pessoas.

Sintomas da gripe aviária As cepas H5N1 e H7N9, que causam a maioria dos casos de gripe aviária em pessoas, têm efeitos semelhantes. As pessoas podem ter sintomas semelhantes aos da gripe (como febre, tosse, dor de garganta e dores musculares). Algumas pessoas têm conjuntivite (inflamação na conjuntiva, que faz parte do olho). Algumas sentem dificuldade para respirar ou desenvolvem pneumonia.

Diagnóstico da gripe aviária Análise de uma amostra coletada do nariz ou da garganta As pessoas devem procurar assistência médica para serem testadas para a gripe aviária se tiverem sintomas semelhantes aos da gripe e: Tiverem tido contato com aves em uma área em que se sabe que as aves transportam a infecção.

Tiverem tido contato com uma pessoa infectada pela gripe aviária. O médico pode enviar uma amostra obtida raspando-se o nariz ou a garganta com uma haste de algodão para teste.

Tratamento da gripe aviária Medicamentos antivirais As pessoas infectadas recebem baloxavir, oseltamivir ou zanamivir (medicamentos antivirais usados para tratar a influenza [gripe]). Esses medicamentos geralmente melhoram a sobrevida (consulte CDC: Prevenção e tratamento antivirais dos vírus da gripe aviária em pessoas).