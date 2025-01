A lepra pode ser transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas expelidas do nariz e da boca de uma pessoa infectada e inspiradas ou tocadas por uma pessoa não infectada. Mas, mesmo após contato com as bactérias, a maioria das pessoas não chega a desenvolver a doença. Cerca de metade das pessoas com lepra provavelmente foi infectada através de um contato íntimo e prolongado com uma pessoa infectada. Contatos casuais e de curta duração não parecem transmitir a doença. A lepra não pode ser contraída através de um simples contato com alguém com a infecção, como habitualmente se acredita. Os profissionais de saúde trabalham durante muitos anos com pessoas com lepra sem desenvolverem a infecção.

O tatu é a única fonte confirmada além de pessoas, embora outras fontes animais e ambientais possam existir.