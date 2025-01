A prevenção é a melhor resposta à ameaça da varíola. A prevenção envolve

Vacinação

Isolamento

A vacina contra a varíola não é fabricada com vírus da varíola. Em vez disso, a vacina contém vírus vaccínia vivo, o qual está relacionado aos vírus que causam mpox e varíola comum. Existem duas vacinas contra a varíola licenciadas nos Estados Unidos:

A vacina ACAM2000 é produzida com vírus vaccínia vivo que se reproduz na pessoa que o recebe. A vacinação com o vírus vaccínia causa infecção leve e protege as pessoas contra a varíola.

A vacina JYNNEOS é produzida com vírus vaccínia vivo, porém enfraquecido (atenuado) que não se reproduz na pessoa que o recebe. A vacina está aprovada para a prevenção de varíola e mpox.

A vacina ACAM2000 é administrada com um tipo especial de agulha embebida em vacina reconstituída. A agulha perfura rapidamente a pele 15 vezes em uma área de cerca de 5 mm de diâmetro e com força suficiente para provocar um rastro de sangue. Se a vacinação for bem-sucedida, desenvolve-se uma bolha no local da vacinação dentro de aproximadamente sete dias. O local da vacina é coberto com um curativo para prevenir a disseminação do vírus vaccínia para outros locais do corpo ou contatos próximos. Febre, dores musculares e uma sensação geral de indisposição são comuns na semana após a vacinação. A vacinação com ACAM2000 pode ser útil até sete dias após a exposição à varíola, mas o quanto antes ela for aplicada, mais eficaz será.

A vacinação com ACAM2000 é perigosa e não é recomendada para algumas pessoas, especialmente aquelas com os seguintes fatores de risco:

Sistema imunológico enfraquecido (como aquelas que têm AIDS ou que tomam medicamentos que suprimem o sistema imunológico)

Distúrbios cutâneos (especialmente dermatite atópica [eczema])

Inflamação ocular

Quadro clínico cardíaco

Idade inferior a um ano

Gravidez

Em casos raros, até mesmo algumas pessoas saudáveis apresentam reações adversas a esta vacina contra a varíola. As reações adversas são menos comuns entre pessoas já vacinadas anteriormente do que entre aquelas que nunca foram vacinadas:

Cerca de 1 em cada 10.000 pessoas saudáveis não vacinadas anteriormente tem complicações sérias e 1 em cada milhão morre.

Uma em cada quatro milhões de pessoas saudáveis vacinadas anteriormente morre da vacina.

Se as pessoas tiverem uma reação muito grave à vacina, os médicos podem tentar a administração de medicamentos antivirais, como tecovirimat, cidofovir ou brincidofovir.

JYNNEOS é administrada como duas injeções com intervalo de quatro semanas. Ela foi aprovada para pessoas a partir de 18 anos de idade e pode ter um papel específico na vacinação de pessoas para as quais a vacina ACAM2000 pode ser perigosa, por exemplo, pessoas com o sistema imunológico debilitado ou com dermatite atópica.

A vacinação contra a varíola é recomendada somente para pessoas com alto risco de exposição, principalmente certos militares e técnicos de laboratório e profissionais de saúde que administram ou manuseiam a vacina e materiais correlatos.

As pessoas que apresentam sintomas indicadores de varíola precisam ser isoladas para evitar a propagação da infecção. As pessoas que estão em contato com esses grupos não precisam ser isoladas, uma vez que não podem propagar a infecção, a menos que fiquem doentes e desenvolvam uma erupção cutânea. Contudo, esses contatos têm de ser muito controlados e isolados ao primeiro sinal da infecção.