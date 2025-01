Mpox (Varíola dos macacos)

A mpox causa sintomas semelhantes aos da varíola. Assim como na varíola, a erupção cutânea da mpox começa como manchas vermelhas e planas. As manchas convertem-se então em bolhas que se enchem de pus (formando pústulas). Depois de vários dias, as pústulas formam crostas. Antes do surto de 2022, a erupção cutânea muitas vezes começava no rosto e se espalhava para outras partes do corpo, incluindo as palmas das mãos e plantas dos pés. No entanto, durante o surto global de 2022, a erupção cutânea muitas vezes começa na genitália, na boca ou em regiões próximas a elas, é frequentemente dolorosa e pode não se espalhar ou progredir conforme os estágios comuns.

Os sintomas também podem incluir febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, fadiga extrema e linfonodos salientes e inchados. Esses sintomas podem ocorrer antes, durante ou depois do surgimento da erupção cutânea.

A mpox pode tornar as pessoas mais propensas a desenvolver outras infecções. Algumas pessoas com mpox desenvolvem infecções bacterianas na pele e nos pulmões.

A doença é geralmente mais leve do que a varíola, mas pode levar à morte. Não houve mortes durante o surto de 2003 nos Estados Unidos. No surto de 2022, houve algumas mortes entre milhares de casos.

Os sintomas podem começar 1 a 2 semanas após a pessoa ser infectada, mas pode levar até 3 semanas para os sintomas aparecerem. As pessoas estão infecciosas (o que significa que podem transmitir o vírus para outra pessoa) desde o início dos sintomas até que todas as lesões tenham formado uma casca e que essa casca tenha caído e revele pele saudável. Isso normalmente leva de 2 a 4 semanas.