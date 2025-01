Avaliação médica

Cultura de uma amostra de pus ou líquido

Os médicos suspeitam de cancro mole em pessoas com uma ou mais feridas genitais dolorosas (úlceras) sem causa óbvia, especialmente se estão ou estiveram em regiões do mundo onde a infecção é comum.

Geralmente, os médicos retiram uma amostra de pus ou líquido de uma ulceração e a enviam a um laboratório para ser cultivada. No entanto, cultivar e identificar essa bactéria é difícil; assim, o diagnóstico baseia-se mais em sintomas e na probabilidade de ser exposto à infecção.

Não há testes específicos para cancro mole prontamente disponíveis, mas podem ser feitos exames de sangue para excluir outras causas, como sífilis e infecção por HIV.

As pessoas com cancro mole correm alto risco de sífilis e infecção por HIV; portanto, se os resultados iniciais dos testes para essas outras infecções forem negativos, os médicos recomendam que as pessoas com cancro mole voltem em três meses para serem testadas novamente.