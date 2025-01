Tifo por Orientia tsutsugamushi

Um antibiótico

O tratamento de tifo rural costuma ser doxiciclina (um tipo de antibiótico chamado tetraciclina), tomado por via oral. As pessoas tomam esse antibiótico até melhorarem e não terem febre por 48 horas, mas devem tomá‑lo durante pelo menos 7 dias. Com tratamento, as pessoas se recuperam rapidamente.

Embora algumas tetraciclinas tomadas por mais de 10 dias possam causar manchas nos dentes de crianças com menos de 8 anos de idade, a Academia Americana de Pediatria e outros especialistas recomendam um curto período (5 a 10 dias) de doxiciclina para crianças de todas as idades, e ela pode ser usada sem causar manchas nos dentes nem enfraquecer o esmalte dos dentes (consulte também Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC): pesquisa sobre doxiciclina e manchas nos dentes).