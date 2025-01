Tifo murino (endêmico)

Os sintomas de tifo murino começam cerca de 6 a 18 dias após a bactéria entrar no corpo. As pessoas têm calafrios, febre e dor de cabeça. A febre dura cerca de 12 dias. Pode surgir uma erupção cutânea poucos dias depois dos outros sintomas. Primeiro, ela ocorre apenas em alguns lugares do dorso; depois, se alastra para os membros.

O tifo murino raramente causa morte, mas a morte é mais provável em adultos mais velhos.