Tifo epidêmico

Medidas para controlar piolhos podem ajudar a prevenir que a infecção se espalhe. Por exemplo, o vestuário e as roupas de cama infestados de piolhos devem ser lavados com água quente e secados com calor elevado ou ser lavados a seco. Além disso, as pessoas devem evitar o contato com esquilos voadores e seus ninhos.

Pessoas com infestação por piolhos podem receber lindano ou malation (que são medicamentos vendidos com receita) para aplicar na pele e eliminar os piolhos. No entanto, como os piolhos do corpo vivem no vestuário e nas roupas de cama das pessoas, e não na pele (como os piolhos púbicos e da cabeça), o tratamento do vestuário e das roupas de cama é geralmente adequado. Roupas de dormir e roupas de cama devem ser lavadas pelo menos uma vez por semana em água quente (>54º C [>130 ºF]) e secas em alto calor. Roupas e itens não laváveis podem ser lavados a seco ou selados em um saco plástico e armazenados por duas semanas. Roupas de dormir e roupas de cama também podem ser tratadas com o inseticida permetrina.