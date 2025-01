Ehrlichiose e Anaplasmose

Para prevenir esses distúrbios, as pessoas devem tomar medidas que impeçam picadas de carrapato. (Consulte também os Centros de Controle e Prevenção de Doenças: Prevenção de mordidas de carrapato [Preventing tick bites].)

A prevenção do acesso de carrapatos à pele inclui

Manter-se em vias e trilhas

Enfiar as calças nas botas ou nas meias

Vestir camisas de manga comprida

Aplicar repelentes com dietiltoluamida (DEET) em superfícies cutâneas

A DEET deve ser usada com cuidado em crianças muito pequenas, pois foram relatadas reações tóxicas. Permetrina no vestuário é eficaz para matar os carrapatos. As buscas frequentes de carrapatos, principalmente em áreas pilosas e em crianças, são essenciais em regiões em que as infecções transmitidas por carrapatos são comuns.

Carrapatos cheios de sangue devem ser retirados com cuidado e não devem ser amassados entre os dedos, pois amassar o carrapato pode resultar em transmissão da doença. O corpo do carrapato não deve ser agarrado, nem esmagado. A tração gradual na cabeça do carrapato com uma pequena pinça irá desalojá-lo. O ponto em que ele se grudou deve ser limpo com álcool. Vaselina, fósforos acesos e outros produtos irritantes não são formas eficazes de retirar os carrapatos e não devem ser usadas.

Não há meios práticos disponíveis para eliminar áreas inteiras de carrapatos. No entanto, o número de carrapatos pode ser reduzido em áreas em que eles são comuns tornando-se o ambiente menos atraente para os animais que transportam os carrapatos. Por exemplo, as pessoas podem tornar as áreas menos atraentes para camundongos retirando pilhas de madeira e folhagem caída e limpando a grama alta e o mato rasteiro ao redor das casas, especialmente nas áreas de lazer. Os camundongos podem se esconder e fazer ninhos nesses locais.