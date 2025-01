Avaliação médica

Biópsia e análises da erupção cutânea

Exames de sangue

O diagnóstico de doença infecciosa leve por riquétsias é sugerido pelos sintomas.

Para confirmar o diagnóstico, os médicos podem fazer um ensaio de imunofluorescência que usa uma amostra da erupção cutânea. Ou eles podem usar a técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) para possibilitar detectar as bactérias mais rapidamente.

Os médicos podem fazer análises de sangue que detectam anticorpos à bactéria. No entanto, a realização do teste uma vez não é o suficiente. O teste deve ser repetido de uma a três semanas mais tarde para verificar a existência de um aumento do nível de anticorpos. Assim, os testes de anticorpos não ajudam os médicos a diagnosticar a infecção imediatamente após alguém ficar doente, mas podem ajudar a confirmar o diagnóstico posteriormente.