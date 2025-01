Considerações gerais sobre infecções por riquétsias

Antibióticos

Os antibióticos são geralmente iniciados sem aguardar os resultados de testes. O tratamento precoce de infecções por riquétsias pode prevenir o desenvolvimento de complicações, reduzir o risco de morte e encurtar o tempo de recuperação.

As infecções causadas por riquétsias respondem rapidamente ao tratamento precoce com antibióticos chamados tetraciclinas (preferencialmente doxiciclina). Esses antibióticos são administrados por via oral, exceto se a pessoa estiver muito doente. Nesses casos, administram-se os antibióticos por via intravenosa.

Embora algumas tetraciclinas tomadas por mais de 10 dias possam causar manchas nos dentes de crianças com menos de 8 anos de idade, a Academia Americana de Pediatria e outros especialistas recomendam um curto período (5 a 10 dias) de doxiciclina para doença por riquétsias em crianças de todas as idades, e ela pode ser usada sem causar manchas nos dentes nem enfraquecer o esmalte dos dentes (consulte também Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC): pesquisa sobre doxiciclina e manchas nos dentes).

Após o tratamento, a maioria das pessoas com infecção leve tem uma melhora evidente em um ou dois dias, e a febre geralmente desaparece em dois a três dias. As pessoas tomam o antibiótico por, no mínimo, uma semana, e por mais tempo se a febre persistir. Quando o tratamento é iniciado com atraso, a melhora é mais lenta e a febre prolonga-se. Se a infecção não for tratada ou se o tratamento começar demasiado tarde, as pessoas podem morrer, especialmente se tiverem tifo epidêmico, tifo de mata ou febre maculosa das Montanhas Rochosas.

O ciprofloxacino e outros antibióticos similares podem ser usados para tratar a febre do Mediterrâneo, mas geralmente não são usados para outras infecções por riquétsias ou relacionadas.