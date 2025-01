Na maioria das crianças com menos de 5 anos de idade, a infecção não provoca sintomas. Em adolescentes e adultos, ele pode ou não causar mononucleose infecciosa.

Acredita-se que o tempo normal entre a infecção e o aparecimento dos sintomas seja de 30 a 50 dias. Esse intervalo é chamado de período de incubação.

Os quatro principais sintomas da mononucleose infecciosa por VEB são

Fadiga extrema

Febre

Inflamação da garganta

Linfonodos inchados

Mononucleose infecciosa que afeta a garganta Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Nem todas as pessoas afetadas apresentam os quatro sintomas. Geralmente, a infecção começa com uma sensação geral de indisposição (mal-estar) e febre baixa, seguidas de dor de garganta e/ou inchaço dos linfonodos. A fadiga é frequentemente grave e geralmente mais intensa durante as primeiras duas a três semanas, mas pode durar meses. A febre normalmente sobe aos 39,5 °C ao longo da tarde ou no início da noite. A garganta pode doer bastante e, por vezes, forma-se uma matéria semelhante a pus atrás dela. Mais comumente, os linfonodos do pescoço aumentam de tamanho, mas isso pode acontecer com qualquer gânglio linfático. Em algumas pessoas, o único sintoma manifestado são linfonodos inchados (às vezes erroneamente chamados “glândulas inchadas”).

Erupção causada pela mononucleose infecciosa Imagem MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

O baço aumenta de tamanho em aproximadamente 50% das pessoas com mononucleose infecciosa. Na maioria das pessoas infectadas, um aumento do baço provoca poucos sintomas ou nenhum; contudo, ele pode sofrer ruptura, principalmente se lesionado. A ruptura do baço traz risco à vida. O fígado também pode aumentar um pouco de tamanho. Às vezes, a área ao redor dos olhos fica inchada.

As erupções cutâneas se desenvolvem com pouca frequência. No entanto, as pessoas com infecção provocada por VEB que são tratadas com o antibiótico ampicilina podem ficar mais propensas a desenvolver uma erupção cutânea.

Outras complicações muito raras incluem convulsões, danos aos nervos, anomalias comportamentais, inflamação do cérebro (encefalite) ou dos tecidos que envolvem o cérebro (meningite), anemia e bloqueio das vias respiratórias pelos linfonodos aumentados.

Varia o tempo em que os sintomas duram. Após cerca de duas semanas, os sintomas diminuem e a maioria das pessoas pode retomar todas as suas atividades usuais. No entanto, o cansaço pode persistir durante várias semanas a mais e, por vezes, durante meses. Menos de 1% das pessoas morre, em geral devido a complicações como encefalite, ruptura do baço ou bloqueio das vias respiratórias.