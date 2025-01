A primeira infecção genital por HSV (herpes genital) pode ser grave e prolongada, com inúmeras bolhas dolorosas na área genital e/ou anal. Em mulheres, podem surgir bolhas internas na vagina ou no colo do útero. As bolhas internas são menos dolorosas e não são visíveis. As bolhas surgem quatro a sete dias depois que as pessoas contraem a infecção. As bolhas causadas pela primeira infecção genital costumam ser mais dolorosas, persistir por mais tempo e se espalhar mais do que as causadas por uma infecção recorrente.

Febre e de uma sensação geral de indisposição (mal-estar) são comuns e algumas pessoas sentem ardor durante a micção, dificuldade em urinar ou constipação. Algumas pessoas não apresentam sintomas.

As reincidências de herpes genital muitas vezes têm início com sintomas (incluindo formigamento, desconforto, coceira ou dor na virilha) que precedem as bolhas em várias horas até dois a três dias. As bolhas dolorosas rodeadas por uma borda avermelhada surgem na pele ou nas membranas mucosas dos órgãos genitais. Depois, rompem-se rapidamente, dando lugar a ulcerações. As bolhas podem aparecer nas coxas, nádegas ou em volta do ânus. Em mulheres, as bolhas podem surgir na vulva (a área ao redor da abertura da vagina). Essas bolhas são geralmente visíveis e muito dolorosas. Um episódio típico de recorrência de herpes genital dura uma semana.

As bactérias às vezes infectam ulcerações genitais devido à infecção por HSV. Tais ulcerações podem parecer mais irritadas ou ter uma secreção espessa ou com forte odor.