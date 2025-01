A C. trachomatis pode causar infecções em muitos órgãos do corpo como a uretra, o colo do útero e o reto. Ela se dissemina sobretudo sexualmente e também pode ser transmitida de mulheres grávidas para seus bebês. (Consulte também Infecções por clamídia e outras infecções não gonocócicas.)

C. trachomatis é a causa bacteriana mais comum de infecção sexualmente transmissível (IST) nos Estados Unidos. ISTs são infecções transmitidas de pessoa para pessoa por contato sexual.

Quando transmitida pelo contato sexual, a C. trachomatis pode causar as seguintes infecções:

Uma mulher grávida infectada por C. trachomatis pode transmitir a infecção ao bebê durante o parto, o que pode causar uma infecção ocular (conjuntivite) ou infecção pulmonar (pneumonia) no recém-nascido. Para prevenir essas infecções em recém-nascidos, é feita a triagem pré-natal universal e o tratamento de mulheres grávidas. Essas medidas têm reduzido expressivamente a incidência de conjuntivite e pneumonia de recém-nascidos nos Estados Unidos.

Certas cepas de C. trachomatis causam uma infecção ocular chamada tracoma. O tracoma é uma infecção prolongada da conjuntiva (a membrana fina que reveste a superfície do olho e o interior das pálpebras) e é a principal causa evitável de cegueira no mundo, sobretudo na África subsaariana. O tracoma é muito raro nos Estados Unidos. O distúrbio ocorre principalmente em crianças, quase sempre entre os 3 e os 6 anos de idade. As pessoas contraem a infecção ao entrar em contato com a secreção dos olhos ou nariz de uma pessoa infectada, por exemplo, através do contato com as mãos, roupas ou toalhas contaminadas. Além disso, os insetos podem disseminar a doença.