University of Virginia School of Medicine

Certas espécies de trematódeos causam infecções do fígado.

As pessoas são infectadas quando engolem cistos contendo larvas de trematódeos em peixe de água doce cru, mal cozido, seco, curado em sal ou em conserva ou em agrião contaminado.

Dependendo da espécie infecciosa e da intensidade da infecção, as pessoas podem ter febre, calafrios, desconforto ou dor abdominal, icterícia, coceira, diarreia e perda de peso.

Os médicos diagnosticam a infecção ao verem os ovos de trematódeos nas fezes ou no conteúdo intestinal de uma pessoa.

Dependendo do tipo de trematódeo, medicamentos como praziquantel, albendazol ou triclabendazol podem eliminá-los.

Os trematódeos são vermes planos parasitários. Há muitas espécies de trematódeos. Espécies diferentes tendem a infectar diferentes partes do corpo. As infecções do fígado por trematódeos ocorrem na Europa, na África, na Ásia Oriental e Central e na América do Sul, mas são raras nos Estados Unidos. (consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias).

Os trematódeos que causam infecções do fígado incluem

Clonorchis sinensis (trematódeo hepático chinês ou oriental) que causa clonorquíase.

Opisthorchis viverrini (trematódeo do fígado do sudeste da Ásia) e O. felineus (trematódeo do fígado de gatos) que causam uma infecção que lembra a clonorquíase

Fasciola hepatica, (o trematódeo hepático comum ou o trematódeo hepático de ovinos) que causa fasciolíase e geralmente infecta ovinos e bovinos

O ciclo de vida dos trematódeos é complexo. As pessoas podem contrair infecções por trematódeos hepáticos ao engolirem cistos contendo trematódeos imaturos (larvas) de:

Clonorchis sinensis e Opisthorchis em peixe de água doce cru, mal cozido, seco, curado em sal ou em conserva; Clonorchis sinensis às vezes também em camarão de água doce.

Fasciola hepatica ou Fasciola gigantica em cistos em agrião ou outras plantas aquáticas que crescem em água contaminada por ovos no estrume de ovinos ou bovinos.

Depois que os cistos de Clonorchis sinensis e Opisthorchis são engolidos, as larvas deixam os cistos nos intestinos e deslocam-se pelo intestino entrando no duto biliar (o tubo que transporta bile do fígado e da vesícula biliar para o intestino). Depois elas sobem até o duto biliar e chegam ao fígado ou, às vezes, à vesícula biliar. Lá, desenvolvem-se em adultos e produzem ovos. Os adultos podem viver por vinte a trinta anos se a infecção não for tratada. Os ovos são eliminados nas fezes e ingeridos por caramujos. Os caramujos infectados liberam trematódeos imaturos que conseguem nadar (chamados cercárias). As cercárias liberadas de caramujos infectados formam cistos em diversos peixes ou camarões de água doce.

Ciclo de vida do Clonorchis sinensis Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária.

Depois que os cistos de Fasciola hepatica ou Fasciola gigantica são engolidos, eles chegam ao intestino e liberam larvas imaturas. As larvas se movem pela parede do intestino até a cavidade abdominal e o fígado e, em seguida, até os dutos biliares. Lá, desenvolvem-se em trematódeos adultos que produzem ovos. Os ovos são eliminados nas fezes. Na água, os ovos liberam larvas, as quais penetram nos caramujos. Os caramujos infectados liberam trematódeos imaturos (cercárias) que formam cistos em agrião e outras plantas aquáticas.

Ciclo de vida do Fasciola hepatica Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária.

Consulte também as informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) sobre clonorquíase e as informações da OMS e dos CDC sobre fasciolíase.

Sintomas de infecções do fígado por trematódeos Inicialmente, os trematódeos hepáticos podem não causar sintomas ou, dependendo do tipo e da gravidade da infecção, podem causar febre, calafrios, dor abdominal, dilatação do fígado, náusea, vômito e urticária. Os trematódeos Fasciola têm mais propensão a causar esses sintomas. Com o tempo, se os trematódeos adultos bloquearem uma parte suficiente do duto biliar dentro ou fora do fígado, as pessoas podem desenvolver amarelecimento da pele e das áreas brancas dos olhos (icterícia), coceira, diarreia e perda de peso. Às vezes, os trematódeos danificam o fígado, causando formação de tecido cicatricial (fibrose). Outras complicações incluem infecções bacterianas dos dutos biliares, cálculos biliares e pancreatite. Ocasionalmente, os trematódeos hepáticos infectam a parede do intestino, os pulmões, a pele ou a garganta. Anos depois, as pessoas infectadas podem desenvolver câncer dos dutos biliares (colangiocarcinoma). Este câncer ocorreu em veteranos da guerra do Vietnã que, durante o período em que serviram no sudeste da Ásia, podem ter ingerido peixe de água doce cru ou mal cozido que transportava trematódeos hepáticos. Ainda não está claro se a infecção por trematódeos hepáticos contribuiu para o desenvolvimento de câncer em veteranos do Vietnã.

Diagnóstico de infecções do fígado por trematódeos Exame de uma amostra de fezes

Exames de imagem do fígado

Exames de sangue para anticorpos Os médicos diagnosticam as infecções por Clonorchis, Opisthorchis ou Fasciola ao verem ovos de trematódeos nos excrementos (fezes) ou no conteúdo intestinal de uma pessoa. Entretanto, pode ser difícil encontrar os ovos nas fezes. Nos estágios iniciais da infecção por Fasciola hepatica, podem ser feitos exames de sangue para verificar se há anticorpos contra os trematódeos. É possível detectar anticorpos no sangue semanas antes de os ovos aparecerem nas fezes. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra ataques, incluindo os de parasitas). Também são realizados exames para medir os níveis de eosinófilos (um tipo de glóbulo branco) no sangue. O número de eosinófilos pode aumentar em pessoas com infecção por trematódeos. Para investigar os danos no fígado e nos dutos biliares, podem ser feitos exames de imagem do fígado, tais como ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC), imagem por ressonância magnética (RM), colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP) ou colangiografia. Ocasionalmente, os médicos observam trematódeos adultos no duto biliar ao examinar o interior do trato digestivo com um tubo de visualização (endoscópio) passado pela boca.

Tratamento de infecções do fígado por trematódeos Um medicamento que elimina os trematódeos do corpo (um medicamento anti-helmíntico)

Às vezes cirurgia em caso de obstruções nos dutos biliares As infecções do fígado por trematódeos são tratadas com um medicamento que elimina os trematódeos do corpo. Esses medicamentos incluem Praziquantel ou albendazol para clonorquíase

Triclabendazol para fasciolíase

Possivelmente nitazoxanida para fasciolíase Se os trematódeos bloquearem os dutos biliares, pode ser necessária cirurgia.