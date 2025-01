Albendazol ou fumagilina

Para pessoas com HIV, também medicamentos antirretrovirais

Para infecção dos olhos, albendazol (tomado por via oral) e fumagilina (na forma de colírio)

Se o sistema imunológico estiver normal, os casos leves de microsporidiose geralmente saram sem tratamento.

Em pessoas com HIV, é muito importante tratar a infecção por HIV da forma mais eficaz possível com medicamentos antirretrovirais. Esse tratamento pode fortalecer o sistema imunológico debilitado, o que geralmente ajuda a controlar a diarreia e outros sintomas. Da mesma forma, é importante reverter, se presentes, outras causas de supressão imunológica.

O tratamento antimicrobiano de microsporidiose depende de quais espécies de microsporídios estão causando a infecção, se o sistema imunológico da pessoa está normal e quais os órgãos envolvidos. O albendazol, tomado por via oral, pode ajudar a controlar a diarreia se a espécie causadora da infecção intestinal for suscetível a ele. No entanto, o medicamento não elimina a infecção e tem efeitos colaterais sérios, incluindo supressão da medula óssea (causando a produção de menos células sanguíneas na medula óssea) e inflamação do fígado (hepatite).

O albendazol também é utilizado para tratar a microsporidiose que afeta a pele ou o músculo ou que se disseminou pelo corpo se a espécie que estiver causando a infecção for suscetível.

Já foram utilizados comprimidos de fumagilina tomados por via oral para controlar a diarreia quando a espécie infecciosa de microsporídio era potencialmente suscetível, mas esse medicamento também pode ter graves efeitos colaterais. A fumagilina em comprimidos não está disponível nos Estados Unidos.

As infecções dos olhos são tratadas com albendazol tomado por via oral e colírio de fumagilina. Os colírios de fluoroquinolona ou voriconazol às vezes são úteis. Se esses medicamentos não aliviarem os sintomas, pode ser necessária uma cirurgia para reparar a córnea (ceratoplastia).