University of Virginia School of Medicine

A criptosporidiose é uma infecção intestinal causada pelo Criptosporidium, um parasita protozoário. Os principais sintomas são cólicas abdominais e diarreia.

As pessoas adquirem a infecção ao consumir água ou alimentos contaminados ou ao ter contato com pessoas ou animais infectados.

As cólicas abdominais e diarreia aquosa podem começar de repente, às vezes acompanhadas por enjoo, vômito, febre e fraqueza.

O médico diagnostica a infecção ao examinar uma amostra de fezes para sinais do parasita.

Pessoas saudáveis muitas vezes se recuperam espontaneamente, mas podem necessitar de tratamento com um medicamento antiparasitário.

Pessoas com o vírus da imunodeficiência (HIV) ou com o sistema imunológico debilitado podem continuar a ter diarreia mesmo depois de serem tratadas com um medicamento antiparasitário.

Condições sanitárias adequadas e a lavagem bem feita das mãos podem ajudar a prevenir a propagação da infecção, assim como a fervura da água antes de bebê-la.

(consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias).

Os parasitas Cryptosporidium são protozoários que infectam pessoas e muitos tipos de animais em todo o mundo.

A criptosporidiose é contraída ao

Ingerir os parasitas Cryptosporidium na água ou nos alimentos contaminados por fezes humanas ou de animais contendo os ovos do parasita

Ingerir parasitas da terra ou um objeto que tenha sido contaminado com ovos

Ingerir parasitas adquiridos por contato próximo com uma pessoa ou animal infectados

Os ovos de paredes espessas do Cryptosporidium são muito resistentes e estão frequentemente presentes em piscinas, banheiras, parques aquáticos, lagos e rios do mundo todo. O parasita não morre por congelamento nem por níveis normais de cloro das piscinas ou de água potável.

Depois que as pessoas engolem os ovos, estes se deslocam para o intestino. Ali liberam uma forma imatura do parasita que penetra nas células que revestem o intestino. O parasita amadurece, se multiplica e produz ovos. Depois disso, as pessoas eliminam os ovos nas fezes. Para causar infecção, basta apenas um pequeno número de ovos de Cryptosporidium. Em função do enorme número de parasitas Cryptosporidium que uma pessoa ou animal infectado pode liberar (10 milhões a 100 milhões) em suas fezes e da capacidade de apenas uns poucos organismos ingeridos iniciarem uma infecção, esta pode se disseminar facilmente de pessoa para pessoa, por exemplo, em creches ou mini-zoológicos.

Ciclo de vida do Cryptosporidium Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária.

A criptosporidiose é uma causa comum de diarreia em crianças que vivem em regiões com saneamento precário. Ela ocorre ocasionalmente em pessoas que viajam para essas áreas. A criptosporidiose também causa surtos de diarreia nos Estados Unidos, onde as principais causas incluem a ingestão de água contaminada em piscinas ou parques aquáticos, contato com gado infectado e contato com pessoas infectadas em creches.

Pessoas com o sistema imunológico debilitado, principalmente as que têm HIV avançado, tendem a contrair criptosporidiose e têm uma probabilidade maior de apresentar uma doença grave e persistente.

Sintomas de criptosporidiose Os sintomas de criptosporidiose podem começar abruptamente cerca de sete dias depois que as pessoas forem infectadas e consistem principalmente em cólicas abdominais e diarreia líquida. Podem também ocorrer enjoo, vômitos, perda de apetite, febre e fraqueza. Os sintomas geralmente persistem por uma a duas semanas, depois cedem. As pessoas podem eliminar ovos nas fezes durante várias semanas após o desaparecimento dos sintomas. Em pessoas com o sistema imunológico debilitado, os sintomas de criptosporidiose podem começar aos poucos, e a diarreia pode variar de leve a grave (mais que 5 a 10 litros de evacuação aquosa por dia em pessoas com HIV) e pode persistir por um longo período. A criptosporidiose também está associada à desnutrição em crianças que vivem em áreas com saneamento precário.

Diagnóstico de criptosporidiose Exames de fezes Para diagnosticar criptosporidiose, um médico envia uma amostra de fezes para ser testada quanto à presença de proteína liberada pelo parasita (teste de antígeno) ou de material genético (DNA) do parasita. Outra abordagem é analisar as fezes ao microscópio para detectar ovos de Cryptosporidium, mas este método é menos sensível e podem ser necessárias várias amostras de fezes para encontrar o parasita. Podem ser utilizadas técnicas especializadas para aumentar as chances de identificar os ovos. Os médicos podem utilizar um tubo de visualização flexível (endoscópio) para examinar a parte superior do trato digestivo, incluindo a primeira porção do intestino delgado (duodeno), quando os exames diagnósticos das fezes não identificarem uma causa para a diarreia persistente. Os médicos podem utilizar esse procedimento para obter uma amostra de tecido para ser examinado e analisado (biópsia). O Cryptosporidium, se presente, pode ser visto em uma amostra de biópsia do intestino.

Tratamento da criptosporidiose Para pessoas com um sistema imunológico normal e diarreia grave ou persistente, o tratamento é com nitazoxanida por via oral

Para as pessoas com HIV, tratamento da infecção por HIV, mais nitazoxanida, às vezes, para ajudar a aliviar os sintomas

Se a diarreia for grave, líquidos e um medicamento antidiarreico Pessoas com um sistema imunológico saudável normalmente se recuperam por si próprias. Se essas pessoas tiverem diarreia grave ou persistente, a nitazoxanida (um medicamento antiparasitário) por via oral pode ajudar a acelerar a recuperação. Nenhum medicamento provou ser eficaz em pacientes imunossuprimidos. Para pacientes com HIV, a terapia mais importante é tratar a infecção por HIV (com medicamentos antirretrovirais). Quando esse tratamento fortalece o sistema imunológico debilitado, a diarreia geralmente diminui. Embora a nitazoxanida não cure a criptosporidiose em pessoas com HIV, ela pode reduzir a diarreia e outros sintomas. Os médicos também podem tentar a paromomicina, ou uma combinação de paromomicina e nitazoxanida, para ajudar a diminuir os sintomas. Pessoas com diarreia grave podem precisar de tratamento com líquidos.