Trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX)

Pessoas infectadas que apresentam sintomas podem ser tratadas com TMP/SMX tomada por via oral.

Em pessoas com HIV, é muito importante que tratar a infecção por HIV da forma mais eficaz possível com medicamentos antirretrovirais. Esse tratamento pode fortalecer o sistema imunológico debilitado, o que geralmente ajuda a controlar a diarreia e outros sintomas. Pessoas com HIV terminal podem necessitar uma dose mais elevada de TMP/SMX e um ciclo de tratamento mais longo. Às vezes, é necessário administrar uma terapia de manutenção de longo prazo com TMP/SMX em pessoas com HIV para evitar recidiva.

Para cistoisosporíase, as pessoas que são alérgicas (ou intolerantes) a TMP/SMX podem ser tratadas com pirimetamina. Leucovorina é administrada concomitantemente para prevenir anemia e baixa contagem de glóbulos brancos, que são efeitos colaterais da pirimetamina.

O ciprofloxacino tem sido usado para tratar cistoisosporíase, mas é menos eficaz do que TMP/SMX.