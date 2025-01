University of Virginia School of Medicine

A babesiose é uma infecção dos glóbulos vermelhos do sangue causada pelo protozoário Babesia.

A babesiose é transmitida pelo mesmo tipo de carrapato de veado (Ixodidae) que transmite a doença de Lyme.

A babesiose pode provocar febre, dor de cabeça, dores pelo corpo e cansaço.

Para diagnosticar babesiose, os médicos examinam uma amostra de sangue ao microscópio e procuram os protozoários (um tipo de organismo infeccioso) ou realizam exames de sangue.

Muitas pessoas normalmente saudáveis não precisam ser tratadas, mas se surgirem sintomas, elas geralmente recebem uma combinação de medicamentos.

Prevenir mordidas de carrapatos ajuda a prevenir a babesiose.

(consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias).

As babésias são protozoários (organismos infecciosos unicelulares) que vivem no interior dos glóbulos vermelhos do sangue e acabam por destruí‑los. A babesiose é transmitida pelo mesmo tipo de carrapato de veado (família Ixodidae) que transmite a doença de Lyme. Esses carrapatos podem estar infectados pelos protozoários que causam babesiose, pelas bactérias que causam a doença de Lyme ou pelas que causam outras doenças transmitidas por carrapatos, tais como a anaplasmose e febre recidivante e pelo vírus que causa encefalite.

A babesiose é comum entre animais, mas é relativamente incomum entre as pessoas. Em 2019, houve 2.418 casos relatados de babesiose nos Estados Unidos dos estados onde os carrapatos de veado são conhecidos (consulte Centros de Controle e Prevenção de Doenças: Dados e estatísticas sobre a babesiose). A Babesia microti infecta pessoas nas ilhas próximas ou regiões costeiras de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York (incluindo o leste de Long Island e Shelter Island) e Nova Jersey. Também há casos em Wisconsin e Minnesota. Espécies diferentes de Babesia infectam pessoas no Missouri, em Washington e na Califórnia, além de outras áreas do mundo.

Sintomas de babesiose Algumas pessoas com babesiose, especialmente pessoas com menos de 40 anos, não possuem sintomas observáveis. Nos bebês, a doença varia de leve a grave. Os sintomas de babesiose geralmente começam cerca de uma a duas semanas depois de as pessoas serem mordidas. As pessoas podem apresentar febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações e cansaço. Em pessoas saudáveis, os sintomas geralmente se resolvem após uma semana. A ruptura de glóbulos vermelhos (hemólise) pode causar anemia (chamada anemia hemolítica) e icterícia (a pele e a parte branca dos olhos ficam amareladas) em casos graves. O fígado e o baço muitas vezes aumentam de tamanho. O risco de doença grave e de morte é mais alto para pessoas cujo baço foi removido ou que usam medicamentos ou têm distúrbios que enfraquecem o sistema imunológico (principalmente AIDS). Nessas pessoas, os sintomas de babesiose podem lembrar os da malária falciparum (como febre alta, anemia, urina escura, icterícia e insuficiência renal).

Diagnóstico de babesiose Exame de uma amostra de sangue

Exames de sangue Os médicos podem suspeitar de babesiose em pessoas que manifestam os sintomas típicos além de anemia hemolítica e que moram ou que viajaram para uma área em que a infecção seja comum. Muitas vezes, as pessoas não se lembram de terem sido mordidas por carrapato. Para diagnosticar a babesiose, o médico geralmente examina uma amostra de sangue ao microscópio para procurar a Babesia. Para ajudar a identificar o protozoário, pode-se testar uma amostra de sangue para detectar o material genético (DNA) da Babesia ou verificar se há anticorpos contra a Babesia. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra um ataque específico, incluindo o de parasitas).

Tratamento da babesiose Quando for necessário tratamento, atovaquona associada a azitromicina, ou quinina associada a clindamicina. Geralmente, nenhum tratamento é necessário para um caso leve de babesiose em pessoas saudáveis com um baço funcionando porque a babesiose geralmente desaparece sozinha. Pessoas com sintomas são geralmente tratadas com atovaquona (um medicamento normalmente usado para tratar infecções por protozoários) associada a azitromicina (um antibiótico). Para tratar uma doença grave, utiliza-se quinina (usada para tratar malária) associada a clindamicina (um antibiótico). Atovaquona mais azitromicina tem menos efeitos colaterais e é tão eficaz quanto a quinina mais clindamicina em pessoas com babesiose leve a moderada.

Prevenção de babesiose Em áreas onde carrapatos de veado são comuns, as pessoas podem reduzir o risco de contraírem a babesiose tomando precauções contra carrapatos. As pessoas podem reduzir suas chances de pegar carrapatos ou ser mordidas por estes ao fazer o seguinte: Permanecer nos caminhos e trilhas quando andarem em áreas florestais

Andar no meio das trilhas para evitar se roçar em moitas e matas

Não se sentar no chão ou em muros de pedra

Vestir camisas de manga comprida

Vestir calças compridas e enfiá-las por dentro de botas ou meias

Vestir roupas de cores claras, o que permite ver os carrapatos com mais facilidade

Aplicar repelentes contra insetos, como a dietiltoluamida (DEET), diretamente na pele

Aplicar um repelente contra insetos contendo permetrina no vestuário ou usar vestuário comercialmente pré-tratado com permetrina. Para extrair um carrapato, devem ser utilizadas pinças pontiagudas para agarrar a cabeça ou as partes da boca bem no local em que ele penetra na pele e arrancá-lo aos poucos. O corpo do carrapato não deve ser agarrado, nem esmagado. Não devem ser utilizados vaselina, álcool, fósforo ou outras substâncias que causem irritação. Você sabia que... As pessoas que tiveram babesiose não devem doar sangue ou órgãos, provavelmente, para prevenir a transmissão. Atualmente, nos Estados Unidos, é feita a triagem de doadores de sangue e de órgãos em estados nos quais a incidência da infecção é relativamente elevada. Carrapatos Ixodes scapularis Imagem Imagem cedida por cortesia de James Gathany, por intermédio da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.