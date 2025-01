University of Virginia School of Medicine

A toxocaríase é a infecção causada por larvas dos nematódeos Toxocara canis ou Toxocara cati, que são parasitas de animais.

Crianças pequenas podem adquirir a infecção ao comer terra contaminada com excrementos (fezes) de animais que contêm ovos de nematódeos.

A infecção pode causar febre, tosse ou respiração sibilante e aumento do fígado e, em algumas pessoas, pode causar problemas de visão.

Os médicos confirmam o diagnóstico através da identificação de anticorpos para nematódeos em uma amostra de sangue.

Exterminar vermes de cães e gatos regularmente pode ajudar a prevenir infecções.

O tratamento é geralmente desnecessário, mas pode incluir medicamentos antiparasitários e corticosteroides.

(consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias).

A toxocaríase surge principalmente em crianças jovens que adquirem os ovos de Toxocara através da ingestão de terra contaminada por fezes de cães, gatos ou outros animais que carregam o parasita. As caixas de areia onde cães e gatos costumam defecar oferecem um perigo especial de exposição aos ovos. Frequentemente, as crianças transferem os ovos das mãos para a boca e podem comer a areia contaminada. Ocasionalmente, adultos ingerem ovos pegos de terra contaminada, outras superfícies ou mãos e são infectados. Adultos e crianças que gostam de comer substâncias que não são alimentos, como terra ou barro (uma condição chamada pica), estão em risco especial.

Depois dos ovos engolidos, as larvas maturam no intestino. As larvas atravessam a parede intestinal e se propagam pela corrente sanguínea. Quase todos os tecidos do corpo podem ser afetados, mas o fígado e os pulmões são os envolvidos com maior frequência. As larvas podem continuar vivas durante vários meses, causando lesões ao migrar pelos tecidos e estimular a inflamação.

As larvas não amadurecem até a fase adulta em pessoas, mas podem permanecer vivas no corpo por muitos meses. As larvas precisam de outro hospedeiro para maturação: cães, gatos ou outros animais.

Os ovos de Toxocara podem ser ingeridos por outros mamíferos, como coelhos ou carneiros. Nesses animais, os ovos eclodem em larvas que penetram na parede do intestino e se deslocam para vários tecidos onde formam cistos. Ainda que raramente, as pessoas se infectam ao comer carne crua ou mal cozida desses animais.

Ciclo de vida do nematódeo Toxocara Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária.

Sintomas de toxocaríase Os sintomas de toxocaríase podem começar em várias semanas após a ingestão dos ovos. Eles variam, dependendo do órgão afetado. Febre, tosse ou respiração sibilante e um aumento de tamanho do fígado são os mais comuns. Algumas pessoas apresentam erupção cutânea, aumento de tamanho do baço e pneumonias recorrentes. Elas podem perder o apetite. Quando as larvas infectam o olho (geralmente apenas um olho), elas normalmente não causam sintomas ou apenas sintomas muito leves. No entanto, os olhos podem ficar inflamados e a visão pode ser prejudicada ou perdida.

Diagnóstico de toxocaríase Exames de sangue para detectar anticorpos ao parasita O médico pode suspeitar de toxocaríase em uma pessoa que tem aumento do fígado, inflamação dos pulmões, febre e elevados níveis de eosinófilos (um tipo de glóbulo branco do sangue). O diagnóstico de toxocaríase confirma-se mediante a identificação de anticorpos contra Toxocara no sangue. (Anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra ataques, incluindo os de parasitas). Por vezes, é obtida uma amostra de tecido hepático ou outro (biópsia) para comprovar a presença de larvas ou a inflamação provocada pela sua presença.

Prevenção de toxocaríase A prevenção envolve exterminar vermes de cães e gatos regularmente. Cobrir caixas de areia quando fora de uso evita que animais defequem nelas. Deve-se advertir as crianças para não ingerirem substâncias que não são alimentos, como terra ou barro, da mesma forma que adultos que sintam anseios por essas substâncias.