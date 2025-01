University of Virginia School of Medicine

A oncocercose é uma infecção pelo verme nematódeo Onchocerca volvulus. Ela causa coceira, erupção cutânea, às vezes com formação de cicatriz, assim como sintomas nos olhos que podem levar à cegueira.

A infecção se propaga pela picada de moscas negras fêmeas, que se reproduzem em riachos.

A infecção pode apenas causar coceira intensa, mas por vezes causa erupção cutânea, aumento dos linfonodos, visão enfraquecida ou cegueira completa.

Geralmente, os médicos diagnosticam a infecção ao identificar uma forma imatura do verme em uma amostra da pele.

A administração de ivermectina uma ou duas vezes ao ano a pessoas que moram em áreas onde a infecção é comum pode controlar a infecção.

Se a oncocercose causar sintomas, o tratamento consiste em uma dose única de ivermectina repetida a cada seis a doze meses até o desaparecimento dos sintomas.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias e Considerações gerais sobre infecções por vermes filárias).

No mundo inteiro, cerca de 21 milhões de pessoas têm oncocercose. Cerca de 14,6 milhões têm doença de pele e 1,15 milhão tem problemas de visão ou cegueira. A oncocercose é a segunda principal causa de cegueira infecciosa no mundo, depois do tracoma.

A oncocercose é mais comum em áreas tropicais e do sul da África (sub-Saara). Ocasionalmente, ocorre no Iêmen e em uma pequena zona de transmissão na América do Sul ao longo da fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Colômbia, Equador, México e Guatemala foram declarados livres de oncocercose pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As pessoas que vivem ou trabalham próximo a rios ou riachos de fluxo rápido são as mais propensas a serem infectadas. Além dos residentes, os viajantes de longa permanência nessas regiões, como missionários, voluntários ou pesquisadores em campo, correm risco.

Você sabia que...

Transmissão de oncocercose A oncocercose é transmitida pela picada de moscas negras fêmeas que se reproduzem em riachos de fluxo rápido (daí o termo cegueira dos rios). O ciclo de infecção começa quando uma mosca negra pica uma pessoa infectada e a mosca é infectada com as formas imaturas do verme chamadas microfilárias. As microfilárias se desenvolvem em larvas na mosca. Quando o mosquito pica outra pessoa, as larvas são transmitidas para a pele daquela pessoa. As larvas se movem sob a pele e formam caroços (nódulos), onde se desenvolvem em vermes adultos em 12 a 18 meses. Vermes fêmeas adultos podem viver até 15 anos nesses nódulos. Após acasalar, os vermes fêmeas maduros produzem ovos, os quais se desenvolvem em microfilárias que deixam o verme. Um verme pode produzir 1.000 microfilárias por dia. Milhares de microfilárias se movem pelos tecidos da pele e dos olhos e são responsáveis pela doença. Geralmente, muitas picadas são necessárias antes que a infecção cause sintomas. Assim, a infecção é muito menos provável de se desenvolver em visitantes de áreas afetadas. Ciclo de vida do Onchocerca volvulus Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária. Como a infecção é transmitida perto de rios, muitas pessoas evitam essas áreas. Não poder viver ou trabalhar perto de rio afeta sua habilidade de produzir colheitas. Assim, a oncocercose pode contribuir para a falta de alimentos em algumas áreas.

Sintomas de oncocercose Os sintomas de oncocercose ocorrem quando as microfilárias morrem. A morte delas pode causar coceira intensa, o que pode ser o único sintoma. Pode surgir erupção cutânea com vermelhidão. Ao longo do tempo, a pele pode ficar mais espessa, áspera e enrugada. Ela pode perder sua elasticidade e pigmento em partes da pele. Em casos graves, as pessoas podem desenvolver dobras de pele longas que ficam pendentes ao longo da região inferior do abdômen e superior das coxas (“virilha pendente”). Os linfonodos, incluindo aqueles na área genital, podem ficar inflamados e aumentados. Formam-se caroços (nódulos) contendo vermes adultos e esses caroços podem ser vistos ou sentidos sob a pele. Em geral, esses caroços geralmente não provocam sintomas. Os efeitos na visão variam de comprometimento leve (embaçamento) até a cegueira completa. O olho pode ficar inflamado e parecer vermelho. A exposição à luz forte pode causar dor. Sem tratamento, a córnea pode se tornar completamente opaca e formar cicatriz, a causa da cegueira. Outras estruturas no olho, incluindo a íris, pupila e retina, podem ser afetadas. O nervo óptico pode ficar inflamado e degenerar. Se as pessoas ficarem cegas, elas poderão ficar impossibilitadas de trabalhar e prover sua família, e seu período de vida pode sofrer uma diminuição. Formação de cicatrizes no olho devido à oncocercose Imagem © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de oncocercose Exame de uma amostra de pele Geralmente, para diagnosticar oncocercose, uma amostra da pele é retirada e examinada para investigar se há microfilárias. Os médicos usam uma lâmpada de fenda para procurar microfilárias nos olhos. Podem ser feitos exames de sangue para investigar indícios de infecção, mas nem sempre esses exames são confiáveis ou estão disponíveis. Os nódulos podem ser removidos e examinados para a presença de vermes adultos, mas esse procedimento é raramente necessário.

Prevenção de oncocercose Os procedimentos a seguir podem ajudar a reduzir as chances de ser picado por uma mosca negra e, assim, reduzir o risco de oncocercose: Evitar áreas infestadas por mosquitos

Usar vestuário de proteção

Usar repelentes contra insetos generosamente A ivermectina administrada uma ou duas vezes ao ano reduz drasticamente o número de microfilárias, evita o desenvolvimento de mais doença e ajuda a controlar a infecção em pessoas que são várias vezes expostas a ela. Essa abordagem comunitária preventiva foi usada em áreas em que a oncocercose é comum.