Dietilcarbamazina

O único medicamento que mata microfilárias e vermes adultos é a dietilcarbamazina. Ela é tomada por via oral durante 21 dias. O tratamento pode ter que ser repetido para eliminar a infecção.

A dietilcarbamazina pode ter efeitos colaterais sérios, às vezes fatais, sobretudo se a infecção for grave. Reduzir o número de microfilárias na corrente sanguínea antes de usar a dietilcarbamazina pode reduzir este risco. Assim, antes do tratamento com dietilcarbamazina, os médicos determinam o número de microfilárias no sangue. Quando o número for alto, eles reduzem o número de microfilárias administrando outro medicamento (albendazol) às pessoas ou realizando um procedimento que usa um dispositivo que filtra o sangue (aférese) para retirar as microfilárias. Esta abordagem reduz o risco de efeitos colaterais sérios.