A infecção por verme do coração dos cães é causada pelo verme nematódeo Dirofilaria immitis (ou por outro verme nematódeo semelhante) que é transmitido para as pessoas por mosquitos infectados.

Os vermes do coração dos cães não conseguem completar seu ciclo de vida nas pessoas e não sobrevivem por muito tempo nelas; portanto, as pessoas raramente manifestam sintomas.

A maioria das pessoas infectadas não apresenta sintomas; porém, se o verme se deslocar para os pulmões e morrer ali, as pessoas podem ter tosse e dor no peito.

Os médicos podem descobrir a infecção por verme do coração dos cães ao ver um caroço nos pulmões em uma radiografia rotineira do tórax.

Nenhum tratamento é necessário, pois a infecção se cura espontaneamente.

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias e Considerações gerais sobre infecções por vermes filárias).

A infecção por verme do coração dos cães é uma infecção por filária que raramente afeta as pessoas, pois os vermes não conseguem completar seu ciclo de vida nas pessoas e não sobrevivem muito tempo nelas.

A infecção por verme do coração dos cães pode ser transmitida quando um mosquito infectado pica uma pessoa e deposita larvas do verme na picada. As larvas geralmente morrem na pele. No entanto, às vezes as larvas vivem o suficiente para deslocar-se pelo sangue até os pulmões e morrem lá, formando um caroço (nódulo) que pode ser visto em uma radiografia do tórax. Em casos raros, as larvas se deslocam para os olhos, o cérebro ou os testículos e ali formam caroços.

Sintomas de infecção por verme do coração dos cães As larvas que morrem nos pulmões podem não causar sintomas, embora algumas pessoas tenham tosse e dor no peito. Em casos raros, há tosse com expectoração de sangue.

Diagnóstico de infecção por verme do coração dos cães Retirada e exame de uma amostra de tecido do pulmão Os médicos podem descobrir a infecção por verme do coração dos cães ao ver um caroço nos pulmões em uma radiografia rotineira do tórax. O caroço pode lembrar um tumor do pulmão. Os médicos podem realizar exames radiológicos especializados ou coletar uma amostra do nódulo (biópsia) e examiná-la ao microscópio para terem certeza de que não se trata de um câncer.