Infecção por tricocéfalo

As pessoas adquirem o parasita ao

Engolir alimentos contaminados por terra que contém ovos

Transferir ovos das mãos para a boca após contato com terra contaminada

As crianças podem engolir terra contaminada.

As larvas eclodem no intestino delgado, migram para o intestino grosso e enterram as suas cabeças no revestimento do intestino. Cada larva cresce até virar um verme de cerca de 11 centímetros e tem um tempo de vida estimado de um a dois anos, embora algumas possam viver por mais tempo. As fêmeas de tricocéfalos produzem ovos que são excretados nas fezes.