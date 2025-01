Infecção por oxiúro

A infecção ocorre após os ovos (ova) de oxiúros serem engolidos. As larvas nos ovos eclodem no intestino delgado, depois migram para o intestino grosso. Lá, as larvas maturam dentro de 2 a 6 semanas e os vermes adultos se acasalam. Após os ovos se desenvolverem, o verme fêmea adulto se move para o reto e sai pelo ânus para colocar ovos. Os ovos são depositados em uma substância pegajosa e gelatinosa, que adere à pele ao redor do ânus. De lá, os ovos podem ser transferidos para as unhas, roupas de vestir, roupas da cama, brinquedos ou alimentos. Os ovos podem sobreviver fora do corpo por até três semanas, a uma temperatura ambiente normal.

Os ovos são muitas vezes introduzidos na boca a partir dos dedos ou de alimentos contaminados. As crianças podem se infectar novamente ao transferir os ovos da área ao redor do ânus para a boca. As crianças que chupam os polegares têm um risco maior de infecção, assim como adultos que vivem com crianças ou que praticam sexo oral-anal.