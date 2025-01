Normalmente, a filaríase linfática é tratada com dietilcarbamazina. Este medicamento é tomado por via oral por um ou doze dias. Ele mata as microfilárias e alguns vermes adultos.

Antes de tratar as pessoas com dietilcarbamazina, os médicos as examinam para verificar se têm loíase e oncocercose, pois a dietilcarbamazina pode ter efeitos colaterais sérios em pessoas com essas infecções.