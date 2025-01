Dracunculíase

As pessoas são infectadas ao beber água contendo minúsculos crustáceos infectados. Os vermes imaturos (larvas) de Dracunculus vivem dentro dos crustáceos. Depois que os crustáceos são ingeridos, eles morrem e liberam as larvas que penetram na parede do intestino e entram na cavidade abdominal. Dentro do abdômen, as larvas amadurecem em vermes adultos em cerca de um ano, e os vermes adultos se acasalam. Após o acasalamento, vermes fêmeas saem do abdome e percorrem os tecidos sob a pele, geralmente até a parte inferior das pernas ou os pés. Ali, formam uma bolha. A bolha causa desconforto com ardor intenso e acaba por romper-se. Quando as pessoas tentam aliviar o ardor enfiando a perna na água, o verme fêmea fecundado libera as larvas na água. Uma vez na água, as larvas encontram e infectam outro crustáceo. Se os vermes fecundados não alcançarem a pele, eles morrem e se desintegram ou endurecem (calcificam) sob a pele.

Ciclo de vida do Dracunculus medinensis Imagem Imagem dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Global Health, Divisão de doenças parasitárias e malária.