Considerações gerais sobre infecções com vermes filárias

As infecções por filárias são causadas por certos vermes nematódeos e afetam diferentes partes do corpo, dependendo da espécie de verme.

Há muitas espécies de filárias, mas apenas algumas infectam as pessoas. As espécies que infectam as pessoas podem residir em

Tecidos sob a pele (tecidos subcutâneos) ou no olho: Verme ocular africano ( Loa loa ), que causa loíase, ou Onchocerca volvulus , que causa cegueira do rio (oncocercose)

Tecidos linfáticos: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, ou Brugia timori que causam filaríase linfática

A maioria das infecções por filárias ocorre em áreas tropicais e subtropicais.

A infecção pelo verme do coração dos cães (Dirofilaria immitis) ocorre no mundo todo, inclusive na América do Norte. Essa infecção raramente causa sintomas, porque o verme do coração dos cães não se desenvolve até a maturidade nas pessoas. Mas, ocasionalmente, um verme do coração imaturo atinge os pulmões e pode causar dor no peito e tosse. Muito raramente, as larvas formam nódulos nos olhos, no cérebro e/ou nos testículos

Transmissão As infecções por filárias são transmitidas da seguinte forma: Uma mosca (como mutuca ou moscardo) ou mosquito infectado pica uma pessoa e deposita larvas do verme na pele.

As larvas amadurecem em vermes adultos sob a pele ou em tecidos linfáticos.

Os vermes adultos produzem uma prole chamada microfilárias que circulam na corrente sanguínea ou residem na pele.

A infecção se dissemina quando a pessoa infectada é picada por uma mosca ou mosquito, o qual ingere as microfilárias.

Dentro do inseto, as microfilárias se desenvolvem em larvas que podem causar infecção.

O inseto passa a transmitir essas larvas ao picar outra pessoa. Essas infecções não se disseminam diretamente de pessoa a pessoa.